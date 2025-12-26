HABER

Manisa Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 26 Aralık Cuma günü hava durumu kapalı ve bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklıkları 12-13 derece, gece sıcaklıkları ise 2-3 derece arasında olacak. 27 Aralık Cumartesi günü sıcaklıklar düşecek ve gündüz 8-9 derece, gece ise 0-1 dereceye ulaşacak. Yüksek nem oranı nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde sis oluşumu bekleniyor. Sürücülerin dikkatli olmaları ve açık hava etkinlikleri için uygun kıyafetler giymeleri öneriliyor.

Manisa Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Manisa hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

26 Aralık 2025, Cuma günü, Manisa'da hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 12 - 13 derece civarında. Gece sıcaklıkları ise 2 - 3 derece arasında kalacak. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 1 - 4 km/saat arasında değişecek. Gün doğumu 08:24, gün batımı 17:50 olarak bekleniyor.

27 Aralık Cumartesi günü hava daha soğuk olacak. Gündüz sıcaklıkları 8 - 9 dereceye düşecek. Gece sıcaklıkları 0 - 1 derece aralığında olacak. 28 Aralık Pazar günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 9 - 10 derece olarak tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları yine 0 - 1 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşecek. Nem oranının yüksek olması nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde sis oluşumu bekleniyor. Bu durum trafik güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Sürücülerin hızlarını düşürmeleri önemlidir. Dikkatli olmaları gereklidir. Soğuk hava nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanlar, uygun kıyafetler giymeli. Isınma önlemleri almaları önerilir.

Manisa'daki hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini takip etmeniz önemlidir.

