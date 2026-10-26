Manisa Hava Durumu! 26 Ekim Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

26 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Manisa'da hava durumu mevsim normallerine uygun. Genel olarak açık bir gökyüzü hâkim. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilebilir. Dışarı çıkarken mont ya da ince bir ceket giymek konforu artırabilir. Öğle saatlerinde güneşlenmek için uygun hava var. Sıcaklık gün içinde rüzgârın etkisiyle farklı hissedilebilir.

Bugünkü hava durumu, rahat ve keyifli bir gün sunuyor. Manisa, bu güzellikleri içinde barındırıyor. Dışarıda vakit geçirmeyi düşünüyorsanız, bu sıcaklığı ve güneşi değerlendirebilirsiniz. Şehirdeki parklar ve bahçeler, açık alan aktiviteleri için ideal.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken bir seyir izliyor. Hava sıcaklıkları birkaç gün boyunca 18-21 derece arasında olacak. Cumartesi günü bazı hafif yağışlar bekleniyor. Bu yağışlar hafta sonu programlarını etkileyebilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek akıllıca olur. Planlarınızı dış mekânda yapmayı düşünüyorsanız, hafif bir yağış geçirmez parça almanız iyi olur. Uygun bir şemsiye bulundurmak da faydalı olabilir.

Havalardaki ani değişimlere hazırlık için kat kat giyinmek önemli. İlerleyen saatlerdeki beklenmedik hava koşullarına karşı esnek planlar yapmak faydalıdır. Manisa'nın doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler, bulundukları yerin koşullarına göre hareket etmelidir. Açık havada zaman geçirmek moral ve sağlıklı yaşam için önemlidir. Havaların değişkenliği göz önünde bulundurularak, dışarıda geçireceğiniz zamanı planlamak keyifli olmanızı sağlayacaktır.