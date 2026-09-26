Manisa Hava Durumu! 26 Eylül Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?

26 Eylül Cumartesi 2026 tarihi, Manisa'da hafif serinlik ile başlıyor. Bugün, genel olarak güneşli ve açık bir hava hâkim. Sıcaklık 19 - 22 derece arasında seyrediyor. Özellikle sabah saatlerinde serin bir atmosfer var. Öğle saatlerinde hava ısınacak. Güneşin sıcak ışınları, bunaltıcı bir hava yaratabilir. Dışarıda vakit geçirecekler, güneş koruyucu kremleri unutmamalı.

Manisa'da hafif rüzgarlar esiyor. Bu rüzgar, genel serinliği artırıyor. Akşam saatlerinde havanın daha da serinlemesi bekleniyor. Açık havada akşam yemekleri ya da yürüyüşler için uygun bir zaman. Ancak ceket veya hafif bir üst giysi almakta fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu dikkat çekiyor. Hafta başı itibarıyla sıcaklıklar yükselebilir. 23 - 25 derece aralığına ulaşabilir. Bu durum yaz günlerini hatırlatmayı sürdürecek. Yanınıza her zaman sıcak ve soğuk giysiler almak akıllıca. Özellikle serin akşamlar için uygun kıyafetler tercih edilmeli.

İlk günlerde hafif rüzgarlar sürecek. Gün boyunca ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekebilir. Dışarıda uzun süre vakit geçireceklerin bol su tüketmesi önerilir. Su ve nem dengesini sağlamak önemlidir. UV ışınlarının etkili olduğu saatlerde gölgede kalmaya özen gösterilmeli.

Manisa hava durumu, yaz ile kış arasındaki geçiş dönemine işaret ediyor. Bu dengenin tadını çıkarmak için uygun önlemleri almak önemli. Bugünkü hava durumu, dışarıda vakit geçirenler için hoş bir deneyim sunabilir. Önümüzdeki tahminler de keyifli anlar yaşatmayı vaat ediyor.