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Manisa Hava Durumu! 26 Temmuz Pazar Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da hava durumu 26 Temmuz 2026 tarihinde açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 30 dereceye yükselecek. Öne çıkan rüzgar hızı ise saatte 6 kilometre civarında. Önümüzdeki günlerde sıcaklık artışlarının devam etmesi bekleniyor. 27 Temmuz'da 36 derece, 28 Temmuz'da ise 37 dereceye ulaşılması öngörülüyor. Bu sıcak hava koşullarında su tüketimi, hafif giysiler ve güneşten korunma öneriliyor. Sağlığınızı korumak için önlemler almanız önemlidir.

Manisa Hava Durumu! 26 Temmuz Pazar Manisa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 26 Temmuz 2026 Pazar günü, Manisa'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 25 derece civarına düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte yaklaşık 6 kilometre olacak. Nem oranı ise %23 civarında. Bu sıcaklık ve hava koşulları, yaz günlerini yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu bekleniyor. Pazartesi günü, 27 Temmuz 2026, hava sıcaklığı 36 dereceye yükselecek. Salı günü, 28 Temmuz 2026, sıcaklık 37 dereceye ulaşacak. Yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha da hissedilecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenlerin özen göstermesi gerekir. Bol su tüketmek faydalıdır. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin de uygulanması önerilir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek gerekir. Serin ortamlarda kalmak ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir.

Manisa'da önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklık yüksek seviyelerde seyredecek. Bu dönemde sağlığınızı korumak için belirtilen önlemleri almak gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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