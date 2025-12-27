HABER

Manisa Hava Durumu! 27 Aralık Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 27 Aralık 2025 tarihi itibarıyla hava durumu açık ve rüzgarlı şekilde devam ediyor. Gündüz sıcaklık 8 derece, gece ise 2 derece olarak ölçülüyor. Rüzgar hızı 6 km/saat, nem oranı %88 seviyesinde. Önümüzdeki günlerde hava değişimleri bekleniyor. 30 Aralık'ta gündüz sıcaklığı 13 derece, gece ise 4 derece olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek ve rüzgar geçirmeyen montlar kullanmak, sağlığı korumak açısından önemli.

Devrim Karadağ

Bugün, 27 Aralık 2025 Cumartesi, Manisa'da hava durumu açık ve rüzgarlı. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 8 derece civarında. Gece ise sıcaklık 2 derece civarında seyredecek. Rüzgar hızı 6 km/saat civarında. Nem oranı %88. Basınç ise 1005.7 mb olarak ölçülüyor. Gün doğumu saati 08:26. Gün batımı saati 17:55 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde Manisa'da hava durumu değişecek. 28 Aralık Pazar günü, gündüz hava sıcaklığı 9 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 0 derece civarında olacak. Rüzgar hızı 8 km/saat civarında olacak. Nem oranı %60. Basınç 995 hPa olarak ölçülüyor. Gün doğumu saati 08:27. Gün batımı saati 17:56 olarak belirlenmiştir.

29 Aralık Pazartesi günü, gündüz hava sıcaklığı 6 derece civarında kalacak. Gece ise 0 derece civarında seyredecek. Rüzgar hızı 14 km/saat civarında olacak. Nem oranı %80. Basınç 994 hPa olarak ölçülüyor. Gün doğumu saati 08:27. Gün batımı saati 17:56 olarak hesaplanmıştır.

30 Aralık Salı günü, gündüz hava sıcaklığı 13 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 4 derece civarında seyredecek. Rüzgar hızı 15 km/saat civarında ölçülecek. Nem oranı %83. Basınç ise 1000 hPa olarak ölçülüyor. Gün doğumu saati 08:27. Gün batımı saati 17:56 olarak hesaplanmıştır.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde, rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen montlar kullanmak faydalı olacaktır. Yüksek nem oranında, cilt kuruluğunu önlemek için nemlendirici kremler kullanılabilir. Ayrıca, hava koşullarına uygun ayakkabılar seçmek, kayma riskini azaltır.

