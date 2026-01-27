HABER

Manisa Hava Durumu! 27 Ocak Salı Manisa hava durumu nasıl?

27 Ocak 2026 Salı günü Manisa'da hava durumu serin ve hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık gündüz 12 - 13 derece, gece ise 7 - 8 derece olacak. Rüzgar hızı 9 - 10 km/saat civarındadır. Önümüzdeki günlerde hava daha ılıman hale gelecek. 28 Ocak Çarşamba güneşli, 29 Ocak Perşembe yağmurlu, 30 Ocak Cuma ise çok bulutlu bir hava öngörülmektedir. Dışarı çıkarken kalın kıyafet ve şemsiye almanız önerilir.

Doğukan Akbayır

27 Ocak 2026 Salı günü Manisa'da hava durumu serin. Hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 12 - 13 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 7 - 8 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüksek. Rüzgarın hızı 9 - 10 km/saat civarında. Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı. Kalın kıyafetler giymeniz de önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman hale gelecek. 28 Ocak Çarşamba hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 16 - 17 derece arasında. Gece sıcaklıkları 9 - 10 derece civarında olacak. 29 Ocak Perşembe günü hava yağmurlu hale gelecek. Gündüz sıcaklıkları 14 - 15 dereceye düşecek. 30 Ocak Cuma günü hava çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 16 - 17 derece arasında. Gece sıcaklıkları ise 10 - 11 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılımandır. Salı günü hafif yağmur beklendiği için şemsiye almanız faydalı. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Kalın kıyafetler giymeniz önerilir. Mevsim geçişleri ve ani hava değişimleri hastalıklara neden olabilir. Dengeli beslenmek bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Bol sıvı tüketmek önemlidir. Düzenli uyumak da gereklidir. Kalabalık ortamlardan kaçınarak hastalıkların yayılma riskini azaltabilirsiniz.

