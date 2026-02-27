HABER

Manisa Hava Durumu! 27 Şubat Cuma Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 27 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve ılımandır. Gündüz 9 dereceye ulaşacak olan sıcaklık, akşam saatlerinde 0 dereceye kadar düşecektir. Güzel hava koşulları, açık hava etkinliklerine katılmak isteyenler için uygundur. Kat kat giyinmek sabah ve akşam saatlerinde serinlikten korunmayı sağlayacaktır. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 12 dereceye kadar yükselebilir. Hava durumunu düzenli takip etmek önemlidir.

Zeynel Eren Ölüç

Manisa'da 27 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu güneşli ve ılımandır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 9 derece olacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın 0 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu nedenle sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler tercih edilmelidir. Gün içinde ise hafif kıyafetlerle rahatça vakit geçirilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle güneşli ve ılıman seyredecek. 28 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 11 derecelere yükselecek. 1 Mart Pazar günü sıcaklık 12 dereceye ulaşacak. 2 Mart Pazartesi günü hava sıcaklıklarının 14 dereceye çıkması öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri için koşullar uygundur.

Hava koşullarına uygun giyinmek bu dönemde önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlikten korunmak için kat kat giyinmek yararlı olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlayanlar güneşli günlerin tadını çıkarabilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Bu şekilde olumsuz sürprizlerle karşılaşmamak mümkün olacaktır.

hava durumu Manisa
