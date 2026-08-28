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Manisa Hava Durumu! 28 Ağustos Cuma Manisa hava durumu nasıl?

Manisa’da hava durumu yazın son günlerinde serin bir atmosfer sunuyor. 28 Ağustos Cuma günü sıcaklık 20 derece civarında seyrederken hafif rüzgar yürüyüş aktivite için uygun bir ortam yaratıyor. Bulutlu günler bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların hafif ceket alması faydalı olacaktır. Manisa’nın doğal güzelliklerini keşfetmek için bu fırsatı değerlendirin.

Manisa Hava Durumu! 28 Ağustos Cuma Manisa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Manisa’da 28 Ağustos Cuma günü, hava sıcaklığı 20 derece civarında. Yazın son günlerini yaşıyoruz. Manisa'da, genellikle serin bir gün var. Hafif rüzgar hissediliyor. Güneş zaman zaman görünüyor. Ancak bulutlar arasında kayboluyor. Bu durum, beklenen sıcaklıktan daha serin bir atmosfer yaratıyor. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık artabilir. Akşam saatlerinde ise hafif serinlik hissedilecektir.

Hava koşulları değişken. Bu durum, Manisa’nın iklim özellikleriyle ilgili. Hafif rüzgarlar mevcut. Dışarıda yürüyüş yapmak için ideal bir ortam yaratıyor. Yaz mevsiminin sonlarına yaklaşırken, belki de serin günler daha sık görülecek. Bu hava hali, Manisa'nın doğal güzelliklerini keşfetmek adına iyi bir fırsat sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Havanın soğuyacağı günler de bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, hafif bir ceket almanız faydalı olacaktır. Akşam saatlerindeki serinlikle birlikte, kat kat giyinmekte yarar var.

Bu mevsimde doğada olumsuz koşullara hazırlıklı olmak önemlidir. Değişim gösteren hava koşullarına karşı esnek olmalısınız. Planlarınıza alternatifler eklemek, belirsizlikleri yönetmeyi kolaylaştırır. Dışarıda zaman geçirirken, ani rüzgar veya hafif yağışlara dikkat edin. Bu şekilde hem doğal güzelliklerin tadını çıkarırsınız hem de hazırlıklı olursunuz.

Manisa'nın hava durumuna dair gözlemler, serin ama keyifli bir yaz gününe işaret ediyor. Bugünkü hava ve önümüzdeki günler için hazırlık yaparak, Manisa’nın sunduğu doğal güzellikleri yaşayabilirsiniz. Yazın son günlerinin tadını çıkarmak için planlı olmanız gereken bir dönemdesiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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