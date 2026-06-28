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Manisa Hava Durumu! 28 Haziran Pazar Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da bugün, 28 Haziran 2026 Pazar, hava sıcak ve güneşli bir gün geçirecek. Gündüz sıcaklığı 36 dereceyi bulacakken, gece sıcaklığı 20 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek; pazartesi 37, salı ise 38 dereceye ulaşması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmasını gerektiriyor. Su tüketimi ve uygun giysiler sağlıklı kalmak için önem taşıyor.

Manisa Hava Durumu! 28 Haziran Pazar Manisa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün 28 Haziran 2026 Pazar. Manisa'da hava sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36 derece civarına çıkacak. Gece sıcaklığı ise 20 dereceye düşecek. Nem oranı %22 olacak. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 3,5 kilometre. Bu koşullar, Manisa'da hava durumunun sıcak ve güneşli olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 29 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığı 37 dereceye yükselecek. 30 Haziran Salı günü ise 38 derece civarına ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 22-23 derece arasında değişecek. Nem oranı %30-40 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı saatte 1-5 kilometre arasında değişecek. Bu da hava durumunun sıcak ve güneşli olacağını gösteriyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirecekler için. Bol su tüketimi önerilir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak faydalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek gerekiyor. Mümkün oldukça serin ortamlarda durulmalı. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır.

Manisa'da 28 Haziran 2026 Pazar günü ve önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Bu koşullarda gerekli önlemleri almanız önemlidir. Kişisel sağlığınızı korumak için özen göstermelisiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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