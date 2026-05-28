Manisa Hava Durumu! 28 Mayıs Perşembe Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Mayıs 2026 Perşembe. Manisa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca hava sıcaklığı 30 derece civarında olacak. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil hale gelecek. 29 Mayıs Cuma günü hava sıcaklığı 29 derece civarında olacak. Hafif yağışlar görülebilir. 30 Mayıs Cumartesi günü hava sıcaklığı yine 29 derece civarında olacak. Açık hava koşullarının hakim olması öngörülüyor. 31 Mayıs Pazar günü hava sıcaklığı 31 derece civarında olacak. Bol güneş ışığı altında açık hava koşulları devam edecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar tercih edilebilir. Su geçirmez giysiler de kullanışlı olacaktır. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Ayrıca, bol su içmek sağlığınızı korur.