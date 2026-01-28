Manisa Hava Durumu! 28 Ocak Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da hava durumu 28 Ocak 2026 Çarşamba günü ılıman ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 15 - 16 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 10 - 12 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar güneybatıdan esecek. Hızının saatte 7 - 14 kilometre olması öngörülüyor. Nem oranı %57 - %90 arasında değişiklik gösterecek.

29 Ocak Perşembe ve 30 Ocak Cuma günlerinde yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 14 - 15 derece, gece ise 8 - 9 derece civarında olacak. Rüzgar güneybatı yönünden esecek. Hızının saatte 14 - 19 kilometre olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı %57 - %88 arasında değişecek.

Bu dönemde hava genellikle ılımandır. Salı günü hafif yağmur beklenmektedir. Şemsiye almanız faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük seviyelerde olabilir. Kalın kıyafetler giymeniz önerilmektedir. Ani hava değişiklikleri hastalıklara neden olabilir. Dengeli beslenmek bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Bol sıvı tüketmek ve düzenli uyku önemlidir. Kalabalık ortamlardan kaçınarak hastalık riskini azaltabilirsiniz.