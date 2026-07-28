Manisa Hava Durumu! 28 Temmuz Salı Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Temmuz 2026 Salı. Manisa'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36-37 derece arasında. Gece ise bu sıcaklık 22-23 dereceye düşecek. Bu sıcaklıklar Manisa'nın yaz havasını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 29 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 34-35 derece aralığında olacak. 30 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 35-36 derece civarında seyredecek. Cuma günü de hava 36-37 derece arasında kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekiyor. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dikkat edilmesi şart. Gölgelik alanlarda kalmak faydalıdır. Bol su içmek ve hafif giysiler tercih etmek önemlidir. Aşırı sıcakların etkilerinden korunmak için alaben önlemler almak gerekir.

Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak akıllıca olacaktır. Gerektiğinde şapka ya da güneş koruyucu ürünler kullanmak yardımcı olacaktır. Manisa'da önümüzdeki günlerde genel olarak güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.