Manisa Hava Durumu! 29 Ekim Perşembe Manisa hava durumu nasıl?

Manisa, 29 Ekim Perşembe 2026'daki hava durumu keyifli geçecek. Sonbahar aylarının ortalarında olduğumuz için hava oldukça hoş. Bugün hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Hafif bir serinlik hissediliyor. Güneş, başlangıçta bulutlu havanın arkasında kalacak. Gün içinde zaman zaman hafif yağışlar da olabilir. Bu yüzden çok sıcak bir gün beklememek gerekiyor. Havadaki değişiklikler, dışarı çıkmayı düşünenler için avantaj oluşturuyor. Yürüyüş yapmak veya açık havada vakit geçirmek için uygun bir zaman sunuyor.

Önümüzdeki günlerde Manisa'nın hava durumu biraz dalgalı olacak. Cuma ve Cumartesi geceleri yoğun yağış bekleniyor. Bu günlerde hava sıcaklıkları 18 ile 21 derece arasında olacak. Hafta sonuna gelindiğinde hava şartları değişebilir. Sıcaklıklar hafif düşüş gösterebilir. 17 dereceye kadar bir serinlik hissedilebilir. Bu nedenle açık hava aktiviteleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri önemli.

Manisa'nın doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için yağmur sonrası doğanın canlanması harika bir fırsat. Doğa yürüyüşlerine çıkmak için uygun bir zaman. Ancak hava koşullarına dikkat etmek gerekiyor. Yağışların ardından zemin kayganlaşabilir. Yürüyüş yaparken dikkatli olmakta fayda var. Ayrıca piknik planı yapıyorsanız, aniden bastıracak yağışlara hazırlıklı olmalısınız. Şemsiyeler ve hafif bir yağış geçiren ceket bulundurmak faydalı olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişse de, Manisa'nın manzarası harika. Hava şartlarını dikkate alarak geçireceğiniz günlerin tadını çıkarabilirsiniz. Hazırlıklı olmak ve hava durumunu takip etmek her zaman önemlidir.