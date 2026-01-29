HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 29 Ocak 2026 Perşembe günü hava koşulları değişkenlik gösterecek. Gün boyunca yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar 12 ile 15 derece arasında değişecek. Yüksek nem oranı ve rüzgarın hızı 13.5 km/saat civarında olacak. Dışarıda olduğunuzda şemsiye veya su geçirmez mont bulundurmanız önerilir. Önümüzdeki günlerde hava durumu, bulutlu ve yağmurlu olmasıyla dikkat çekecek. Uygun kıyafet seçiminiz önem taşıyor.

Manisa Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe Manisa hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün, 29 Ocak 2026 Perşembe. Manisa'da hava koşulları değişkenlik gösterecek. Gün boyunca yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar 15 ile 12 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı ise 13.5 km/saat civarında seyredecek. Gün doğumu saat 08:12, gün batımı 18:23 olarak hesaplanmıştır.

Manisa'da hava durumu sabah ve akşam saatlerinde yağışlı olacak. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez bir mont bulundurmalısınız. Nem oranı yüksek. Bu nedenle terleme artabilir. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler seçmek rahatlık sağlar.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da değişkenlik gösterecek. 30 Ocak Cuma, hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 15 ile 7 derece arasında değişecek. 31 Ocak Cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 15 ile 7 derece arasında olacak. 1 Şubat Pazar günü ise yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 13 ile 7 derece arasında değişecek.

Hava koşullarının değişkenliği nedeniyle dikkatli olmalısınız. Dışarı çıkarken hava durumunu kontrol edin. Uygun kıyafetleri seçmek önemlidir. Yağışlı günlerde yollar kaygan olabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak güvenliğiniz açısından önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İkinci soğuk hava dalgası geliyor! 13 derece birden düşecekİkinci soğuk hava dalgası geliyor! 13 derece birden düşecek
HSK atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandıHSK atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

O kare yürekleri dağladı! "Uyan, ne olur kalk"

O kare yürekleri dağladı! "Uyan, ne olur kalk"

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.