Manisa Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Ocak 2026 Perşembe. Manisa'da hava koşulları değişkenlik gösterecek. Gün boyunca yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar 15 ile 12 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı ise 13.5 km/saat civarında seyredecek. Gün doğumu saat 08:12, gün batımı 18:23 olarak hesaplanmıştır.

Manisa'da hava durumu sabah ve akşam saatlerinde yağışlı olacak. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez bir mont bulundurmalısınız. Nem oranı yüksek. Bu nedenle terleme artabilir. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler seçmek rahatlık sağlar.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da değişkenlik gösterecek. 30 Ocak Cuma, hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 15 ile 7 derece arasında değişecek. 31 Ocak Cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 15 ile 7 derece arasında olacak. 1 Şubat Pazar günü ise yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 13 ile 7 derece arasında değişecek.

Hava koşullarının değişkenliği nedeniyle dikkatli olmalısınız. Dışarı çıkarken hava durumunu kontrol edin. Uygun kıyafetleri seçmek önemlidir. Yağışlı günlerde yollar kaygan olabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak güvenliğiniz açısından önemlidir.