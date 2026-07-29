Manisa Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Manisa'da hava sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklığın 20 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak.

Önümüzdeki günlerde de aynı hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 30 Temmuz Perşembe günü, hava sıcaklığının 35 derece olması bekleniyor. Gece sıcaklığının 19 dereceye düşmesi öngörülüyor. 31 Temmuz Cuma günü ise sıcaklıkların 36 dereceye ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklıklarının 20 derece civarında olacağı düşünülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda olanların önlem alması gerek. Bol su tüketimi öneriliyor. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalı. Güneş koruyucu ürünler uygulanmalı.

Ayrıca, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek lazım. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların serin yerlerde bulunması öneriliyor. Manisa'daki hava koşullarının önümüzdeki günlerde de benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.