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Manisa Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da hava durumu sıcak ve güneşli bir seyir izliyor. Bugün sıcaklık 36 dereceye ulaşacak ve gece 20 dereceye düşmesi öngörülüyor. 30 Temmuz'da 35, 31 Temmuz'da ise 36 derece bekleniyor. Özellikle kalabalık alanlarda dışarıda bulunanların dikkatli olması gerekiyor. Su tüketimi artırılmalı, hafif giysiler tercih edilmeli ve güneşten korunmaya özen gösterilmelidir. Sıcak hava koşullarında sağlık açısından önlemler almak büyük önem taşıyor.

Manisa Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Manisa'da hava sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklığın 20 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak.

Önümüzdeki günlerde de aynı hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 30 Temmuz Perşembe günü, hava sıcaklığının 35 derece olması bekleniyor. Gece sıcaklığının 19 dereceye düşmesi öngörülüyor. 31 Temmuz Cuma günü ise sıcaklıkların 36 dereceye ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklıklarının 20 derece civarında olacağı düşünülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda olanların önlem alması gerek. Bol su tüketimi öneriliyor. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalı. Güneş koruyucu ürünler uygulanmalı.

Ayrıca, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek lazım. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların serin yerlerde bulunması öneriliyor. Manisa'daki hava koşullarının önümüzdeki günlerde de benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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