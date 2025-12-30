HABER

Manisa Hava Durumu! 30 Aralık Salı Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 30 Aralık 2025 Salı günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sıcaklıklar 2 ile 12 derece arasında seyredecek ve orta şiddetli yağışlar bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar sırasıyla 0 ile 9, -2 ile 4 dereceye düşerek soğuk ve yağışlı bir hava durumu yaşanacak. Kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmeli, yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye bulundurulmalıdır.

Devrim Karadağ

Manisa'da 30 Aralık 2025 Salı günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sıcaklıklar 2 ile 12 derece arasında olacak. Orta şiddetli yağışlar bekleniyor. Manisa'da bugün hava yağışlı ve serin geçecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 31 Aralık Çarşamba günü sıcaklıklar 0 ile 9 derece arasında olacak. Zaman zaman yağmur ve çisenti görülecek. 1 Ocak Perşembe günü hava daha soğuyacak. Sıcaklıklar -2 ile 4 derece arasında değişecek. Güneşli bir hava etkili olacak. 2 Ocak Cuma günü sıcaklıklar -2 ile 5 derece arasında olacak. Hava açık olacak.

Bu hava koşullarına göre Manisa'da önümüzdeki günlerde soğuk ve yağışlı bir dönem yaşanacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşecek. Kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düşeceği günlerde evde kalın giysiler ve sıcak içecekler tüketmek önemlidir. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır.

Sonuç olarak Manisa'da 30 Aralık 2025 Salı günü hava durumu yağışlı ve serin olacak. Önümüzdeki günlerde hava soğuyacak. Yağışlar devam edecek. Bu nedenle uygun giyinmek önemlidir. Hava koşullarına göre planlarınızı yapmak gerekir.

hava durumu Manisa
