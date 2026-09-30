Manisa Hava Durumu! 30 Eylül Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 30 Eylül Çarşamba günü hava durumu ılımandır. Gündüz sıcaklıkları 20 derece civarındadır. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 dereceye düşebilir. Bu, dışarıda vakit geçirmek için mükemmel bir fırsattır. Yürüyüş yapmak ve doğanın tadını çıkarmak mümkündür. Nem oranı orta seviyededir. Bu durum dengeli bir hava hissiyatı yaratır. Bugün hava bulutlu, ancak genel olarak güneşlidir. Açık hava etkinlikleri için idealdir.

Önümüzdeki günlerde Manisa'daki hava durumu değişecek. Hafta sonuna doğru sıcaklık 19 ile 24 derece arasında değişecek. Bazı günlerde ani yağışlar beklenmektedir. Bu nedenle açık alanlarda gezenler şemsiye bulundurmalıdır. Rüzgâr zaman zaman etkisini gösterecektir. Kat kat giyinmek üşümeyi önleyebilir. Sonbaharın gelmesiyle günler kısalır. Akşamlar serin geçebilir. Bu tür hava değişikliklerinde esnek olmak faydalıdır.

Manisa'nın doğası ve çevresi bu tür havalarda keyiflidir. Kapalı alanlardaki sıcak ortamlardan kaçınmak önemlidir. Açık havada vakit geçirin, doğal manzaraları keşfedin. Doğa yürüyüşleri yapmak harika bir alternatiftir. Hava koşulları, düşen sıcaklıklar ve ani yağışlara karşı hazırlıklı olmayı gerektirir.

Manisa'da 30 Eylül'deki hava durumu güzel bir sonbahar günüdür. Dışarıda aktivite yapma ve dinlenme fırsatları bulunmaktadır. Önümüzdeki günler için esnek planlar yapmak önemlidir. Hava durumunu takip etmek keyfinizi artırabilir. Manisa'nın doğal güzelliklerinde bu güzel günlerin tadını çıkarmayı unutmayın.