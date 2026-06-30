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Manisa Hava Durumu! 30 Haziran Salı Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 30 Haziran 2026 tarihinde hava sıcak ve güneşli. Sıcaklık 22 ile 29 derece arasında değişiyor. Nem oranı %25 civarında ve rüzgar doğu-kuzeydoğudan saatte yaklaşık 4 km hızla esiyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su tüketmesi, hafif kıyafetler tercih etmesi ve güneş koruyucuları kullanması öneriliyor. Hassas grupların dikkatli olmaları önemlidir.

Manisa Hava Durumu! 30 Haziran Salı Manisa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Manisa'da 30 Haziran 2026 Salı, hava oldukça sıcak ve güneşli bir gün. Sıcaklıklar 22 ile 29 derece arasında değişiyor. Nem oranı %25 civarında. Rüzgar, doğu-kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 4 km hızla esiyor. Yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 1 Temmuz Çarşamba günü, hava sıcaklıkları 23 ile 38 derece arasında olacak. Nem oranı %28 civarında kalacak. Rüzgar batı yönünden saatte yaklaşık 6 km hızla esecek. Bu günlerde yağış öngörülmüyor.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Bol su tüketmelisiniz. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmelisiniz. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmalısınız. Ayrıca, güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumayı unutmayın. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları gerekmektedir.

Manisa'da hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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