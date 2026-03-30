Manisa Hava Durumu! 30 Mart Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 30 Mart Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 18 derece civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 18 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 5 derece civarında değerlendiriliyor. Rüzgar kuzeyden saatte 20 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %82 düzeyinde. Gündüz %73, akşam %83 ve gece %92 civarında kalacak.

Önümüzdeki günlerde Manisa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 31 Mart Salı günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklığı gündüz 17 derece olacak. Gece ise 8 derece civarında değerlendirilecektir. 1 Nisan Çarşamba günü şiddetli sağanak yağışlar öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 17 derece olacak. Gece sıcaklığı 12 derece seviyesine ulaşacak. 2 Nisan Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 18 dereceye çıkacak. Gece ise 10 derece civarında kalacaktır.

Bu dönemde hava koşullarına dikkat etmek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Islanmaktan kaçınmaya özen gösterilmelidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmak gerekiyor. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durulmalıdır.