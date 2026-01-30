Manisa Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 30 Ocak 2026 Cuma günü, Manisa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 16 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklıklar 8 dereceye kadar düşecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı 9 km/s civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:17. Gün batımı ise 18:29'da gerçekleşecek.

Manisa'da bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanlar için bazı zorluklar yaratabilir. Sağanak yağışlar nedeniyle dışarıda vakit geçireceklerin uygun kıyafetler giymeleri önemli. Islanmamaya özen göstermek gerekecek. Yüksek nem oranı ve rüzgar, havayı daha soğuk hissettirebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde Manisa'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 31 Ocak Cumartesi günü hafif yağmurlar bekleniyor. Hava sıcaklıkları gündüz saatlerinde 13 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklıklar 7 dereceye kadar düşecek. 1 Şubat Pazar günü, yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 12 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 8 dereceye kadar düşecek. 2 Şubat Pazartesi günü de yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 12 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar ise 1 dereceye kadar düşecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği dikkat çekiyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu kontrol etmeleri önemlidir. Planlarını buna göre yapmalıdırlar. Yağışlı günlerde yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak gerekmektedir. Soğuk hava nedeniyle ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalıdır. Evdeki su borularının donmaması için gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.