HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 30 Ocak 2026'daki hava durumu çeşitli değişiklikler gösterecek. Gündüz sıcaklıklar 16 derece civarındayken, gece 8 dereceye kadar düşecek. Yer yer sağanak yağışlar ve yüksek nem oranı bekleniyor. Rüzgar hızı ise 9 km/s olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların uygun kıyafetlerle dışarı çıkmaları gerekecek. Gelecek günlerde benzer hava koşulları devam edecek; bu durum, açık hava aktivitelerini etkileyebilir.

Manisa Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Manisa hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün, 30 Ocak 2026 Cuma günü, Manisa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 16 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklıklar 8 dereceye kadar düşecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı 9 km/s civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:17. Gün batımı ise 18:29'da gerçekleşecek.

Manisa'da bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanlar için bazı zorluklar yaratabilir. Sağanak yağışlar nedeniyle dışarıda vakit geçireceklerin uygun kıyafetler giymeleri önemli. Islanmamaya özen göstermek gerekecek. Yüksek nem oranı ve rüzgar, havayı daha soğuk hissettirebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde Manisa'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 31 Ocak Cumartesi günü hafif yağmurlar bekleniyor. Hava sıcaklıkları gündüz saatlerinde 13 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklıklar 7 dereceye kadar düşecek. 1 Şubat Pazar günü, yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 12 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 8 dereceye kadar düşecek. 2 Şubat Pazartesi günü de yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 12 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar ise 1 dereceye kadar düşecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği dikkat çekiyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu kontrol etmeleri önemlidir. Planlarını buna göre yapmalıdırlar. Yağışlı günlerde yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak gerekmektedir. Soğuk hava nedeniyle ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalıdır. Evdeki su borularının donmaması için gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın'da sabah saatlerinde korkutan deprem! Aydın'da sabah saatlerinde korkutan deprem!
İş yerine silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı varİş yerine silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama!

TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama!

Trump: "Putin'e 'havalar soğuk saldırma' dedim, kabul etti"

Trump: "Putin'e 'havalar soğuk saldırma' dedim, kabul etti"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Uyuşturucu testi yapılan 8 ünlüden 4'ünün testi pozitif çıktı

Uyuşturucu testi yapılan 8 ünlüden 4'ünün testi pozitif çıktı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.