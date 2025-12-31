Manisa Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu oldukça değişken olacak. Yılın son gününde soğuk koşullar bekleniyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 5-6 derece civarında olacak. Hafif kar yağışı yaşanması muhtemel. Gün ortasında sıcaklık 6-7 dereceye yükselebilir. Parçalı bulutlu bir hava gözlemlenecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 3-4 dereceye düşecek. Hava açık olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 0-1 dereceye kadar inebilir. Açık bir hava bekleniyor. Rüzgarın sabah saatlerinde 13 km/saat hızla esmesi planlanıyor. Gün içinde rüzgar hızı 19 km/saat olacak. Akşamda rüzgar hızı 14 km/saat şeklinde estikten sonra gece 10 km/saat kadar azalacak. Nem oranı ise gün boyunca %75 ile %91 arasında değişecek.

Bugün Manisa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hafif kar yağışı tahmin ediliyor. Bu nedenle yola çıkmadan önce hava koşullarını kontrol etmek önemli. Uygun kıyafetleri giymek faydalı olacaktır. Gün ortasında sıcaklık yükselerek parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde hava açık olacak. Fakat sıcaklıklar düşeceği için kalın giysiler tercih edilmelidir. Gece saatlerinde hava sıcaklıkları daha da düşebilir. 0-1 dereceye kadar inerse donma riski oluşabilir. Bu nedenle önlem almak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman hale gelecek. 1 Ocak 2026 Perşembe günü sıcaklıklar 4-5 derece civarında olacak. Parlak güneş ışığı bekleniyor. 2 Ocak 2026 Cuma günü ise sıcaklıklar 7-8 dereceye yükselebilir. Bol güneş ışığı hakim olacak. 3 Ocak 2026 Cumartesi günü hava sıcaklıkları 12-13 dereceye kadar çıkabilir. Alçak bulutlar görülecek. Bu günlerde hava koşulları daha elverişli olacak. Ancak yine de hava durumunu kontrol etmek önemli. Uygun kıyafetleri giymek faydalı olacaktır.

31 Aralık 2025 Çarşamba günü Manisa'da hava durumu değişken olacak. Soğuk koşullar hakim olacak. Önümüzdeki günlerde hava daha ılıman hale gelecek. Yola çıkmadan önce hava koşullarını kontrol etmek önemlidir. Uygun kıyafetler giymek sağlığınızı korumak açısından büyük önem taşımaktadır.