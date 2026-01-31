Manisa Hava Durumu! 31 Ocak Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 31 Ocak 2026 Cumartesi, Manisa’da hava hafif yağmurlu ve serin. Gün boyunca hava sıcaklıkları 7 ile 14 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın saatte yaklaşık 3.7 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Gün doğumu saati 08:16. Gün batımı ise 18:30 olarak hesaplandı.

Manisa'da bugün hava nasıl sorusuna yanıt arayanlar için, genel olarak hafif yağmurlu bir hava hakim olacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı. Nem oranının yüksek olması nedeniyle kat kat giyinmek önemli. Su kaybını önlemek amacıyla bol su içmekte fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 1 Şubat Pazar, hava sıcaklıkları 8 ile 13 derece arasında değişecek. Gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. 2 Şubat Pazartesi, hava sıcaklıkları 2 ile 12 derece arasında olacak. Yağmur ve çisenti şeklinde yağışlar devam edecek. 3 Şubat Salı, hava sıcaklıkları 1 ile 11 derece arasında değişecek. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava durumu hakim olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabı kullanmak, ıslanmaktan korur. Soğuk havalarda bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için dengeli beslenmek faydalı. Düzenli olarak egzersiz yapmak da sağlığınıza katkı sağlar.

Sonuç olarak, Manisa’da 31 Ocak 2026 Cumartesi hafif yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam edeceği öngörülüyor. Hava durumu değişikliklerine uygun hazırlık yapmak önemlidir.