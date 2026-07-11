HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Manisa’da 2,5 milyon TL’lik altın kapkacı

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir sarraftan yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki altın bilezikleri kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli kayıplara karıştı.

Manisa’da 2,5 milyon TL’lik altın kapkacı

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir sarraftan yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki altın bilezikleri kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Salihli’de Sevgiyolu’nda bir sarrafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşteri gibi iş yerine gelen şüpheli, incelemek bahanesiyle aldığı yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki 15 adet "Adana burması" olarak bilinen altın bileziklerle bir anda koşarak kaçtı.

İş yeri çalışanlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Altınlarla birlikte tarlada yakalandı

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini S.Ş. olarak tespit etti. Şüpheli, polis ekipleri tarafından Keli Mahallesi’ndeki tarlada altınlarla birlikte yakalanıp, gözaltına alındı.

Ele geçirilen 15 adet altın bilezik, işlemlerin ardından sahibine teslim edildi. Hırsızlık anı ise işyeri güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Bugün üzücü bir olay yaşadıklarını belirten Salihli Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yunus Candan, olaya kısa sürede müdahale ederek şüpheliyi çalınan altınlarla birlikte yakalayan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teşekkür etti.

Manisa’da 2,5 milyon TL’lik altın kapkacı 1

Manisa’da 2,5 milyon TL’lik altın kapkacı 2

Manisa’da 2,5 milyon TL’lik altın kapkacı 3

Manisa’da 2,5 milyon TL’lik altın kapkacı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Denizli’de eğlence mekanını kurşunlayan 4 şüpheli tutuklandıDenizli’de eğlence mekanını kurşunlayan 4 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da korku dolu anlar! Yanan tekneden atalyarak kurtuldularİstanbul'da korku dolu anlar! Yanan tekneden atalyarak kurtuldular

Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Acil durum koduyla toplu mezarlar kazıldı! Facianın korkunç boyutu

Acil durum koduyla toplu mezarlar kazıldı! Facianın korkunç boyutu

NATO Zirvesi'nde gerilim son anda engellenmiş

NATO Zirvesi'nde gerilim son anda engellenmiş

Belçika'nın direnci yetmedi! İspanya son anda turu kaptı

Belçika'nın direnci yetmedi! İspanya son anda turu kaptı

İddianame tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

İddianame tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

'İkinci emekli maaşını' almaya başladılar! 487 bin kişiyle rekor seviye

'İkinci emekli maaşını' almaya başladılar! 487 bin kişiyle rekor seviye

Bakanlık listeyi paylaştı! Sucuk ve kıymada at ve eşek eti çıktı

Bakanlık listeyi paylaştı! Sucuk ve kıymada at ve eşek eti çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.