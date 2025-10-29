HABER

Manisa’da cumhuriyet coşkusu, Kurtuluş Müzesinin açılışıyla taçlandı

Cumhuriyetin 102’nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Manisa Kurtuluş Müzesi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Cumhuriyetin 102’nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Manisa Kurtuluş Müzesi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Böyle anlamlı bir günde böyle anlamlı bir yeri açmak bizleri çok mutlu ediyor. Manisa’mıza hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihine ışık tutacak olan eseri vatandaşlarla buluşturdu. Cumhuriyetin 102’nci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Manisa Kurtuluş Müzesi’nin açılışına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, MASKİ Genel Müdürü Bülent Çamur, müzenin mimarlığını üstlenen Ömer Selçuk Baz, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ daire başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa tarihi açısından çok önemli bir müzenin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Dutlulu, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Böyle anlamlı bir günde böylesine anlamlı bir müzeyi açmak bizleri çok mutlu ediyor. Biliyorsunuz sürekli Kurtuluş Savaşı’ndan, Cumhuriyet’ten bahsediyoruz. Cumhuriyet’in ne kadar zor kurulduğundan, işgal günlerinin ne kadar zorlu geçtiğinden bahsediyoruz. Milletlerin tarihini sadece sözlü anlatımla aktarmak yeterli değil, yazılı ve görsel kaynaklarla da desteklemek gerekiyor. Kitaplar yazılması, belgeseller, filmler çekilmesi, müzeler oluşturulması lazım. Marşlar yazılması lazım. Manisa Büyükşehir Belediyesi bundan yaklaşık üç yıl önce çok ciddi bir proje hazırladı. O proje adım adım ilerledi ve Manisa tarihi, Kurtuluş Savaşı tarihi için çok anlamlı bir müze oluşturuldu. Burada en büyük teşekkürü iki kişiye etmemiz lazım. Başta bu projenin ilk temellerini atan Cengiz Ergün Başkanımıza ve bu projeyi bu hale getiren, yapımının önemli bir kısmını gerçekleştiren rahmetli Başkanımız Ferdi Zeyrek’e çok teşekkür ediyoruz. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyoruz" dedi.
İnşa edilen müzenin dünya standartlarında olduğuna dikkati çeken Başkan Besim Dutlulu, "Daha çok bir deneyim müzesi şeklinde tasarlandı. Baştan, sona kadar adım adım Manisa’nın işgal günlerindeki acılardan kurtuluşa nasıl gidildiğini anlatan bir tarih müzesi. Gerçekten çok etkilendiğimi söylemek istiyorum. Gençlerimiz ve her yaştaki vatandaşlarımız için güzel bir deneyim olacak. Bizler de gururla Manisa’nın da dünya standartlarında bir müzesi olduğunu söyleyeceğiz. Manisa’mıza hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.
Başkan Dutlulu, konuşmasının sonunda müzenin yapımı ve hazırlanmasına katkı sağlayan mimarlık firması, yüklenici firma ve müzede emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, tüm vatandaşları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılışı gerçekleştirilen Manisa Kurtuluş Müzesi’ni görmeye davet etti. Müzenin pazar günü hariç, her gün mesai saatleri içinde gezilebileceği belirtildi.

Yapılan konuşmanın ardından Manisa Kurtuluş Müzesi’nin açılış kurdelesi törene katılan protokol üyeleri tarafından kesildi. Daha sonra protokol üyeleri müzeyi gezerek müzenin mimarları ve küratörlerinden müze hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Manisa
En Çok Aranan Haberler

