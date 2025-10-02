Manisa'da İki Çınarın Büyüleyici Bağlantısı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki ormanlık alanda bir olay gerçekleşti. Yaşlı bir çınar, yanında yetişen genç çınara sarılarak devrilmesini engelledi. Bu görüntü görenleri etkiledi.

Alemşahlı Mahallesi Asar Yaylası’ndaki ormanda ilginç bir manzara ortaya çıktı. İki çınarın birbirine bağlı durumu gözlerden kaçmadı. Ziyaretçiler, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Sarıgöllü Orhan Uç, işini bitirdikten sonra ormanlık alanda yürüyüş yaptı. Dikkatini çeken iki çınarı şöyle anlattı. Yaşlı çınar oldukça büyük, genç çınar ise yaklaşık 15 yaşında. Yaşlı çınar, genç çınarı korumak istercesine yakın duruyor.

Bu durum ona ilginç geldi. Orhan Uç, “Büyük çınar sanki evladını korur gibiydi” dedi. Doğanın bu hali, ibretlik bir örnek oluşturuyor.

