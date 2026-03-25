HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Manisa’da korku dolu anlar

Manisa’nın Salihli ilçesinde, D300 kara yolu üzerinde yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan 79 yaşındaki yaşlı adam minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, İzmir-Ankara D300 kara yolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Salihli’den Kula istikametine giden R.A.’nın (68) kullandığı minibüs, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan 79 yaşındaki Eşref Yeşilkuş’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Yeşilkuş için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı, Özel Medigüneş Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan yaralının Manisa Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan minibüs sürücüsü R.A.’nın ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenilirken, olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuşturucu satarken suçüstü yakalandıUyuşturucu satarken suçüstü yakalandı
‘Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü' davasında görüntü paylaşılmasına ilişkin yeni bir soruşturma başlatıldı‘Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü' davasında görüntü paylaşılmasına ilişkin yeni bir soruşturma başlatıldı

Anahtar Kelimeler:
Manisa
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak çifte bomba! İspanyollar son dakika olarak duyurdu

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak çifte bomba! İspanyollar son dakika olarak duyurdu

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Akaryakıta indirim: Tabelada fiyatlar değişti

Akaryakıta indirim: Tabelada fiyatlar değişti

Erdoğan "Talimat verdim" diyerek duyurdu! APP plaka, ekran ve ses sistemleri...

Erdoğan "Talimat verdim" diyerek duyurdu! APP plaka, ekran ve ses sistemleri...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.