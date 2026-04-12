Manisa’da nefes kesen kurtarma operasyonu

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde, dün gece saatlerinde Kumçay Irmağı’ndan otomobille geçmeye çalışırken akıntıya kapılarak mahsur kalan iki kişi iş makinesiyle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Develi Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, dere yatağından geçmeye çalışan ve içinde iki kişinin bulunduğu araç dere ortasında kaldı. Aracın üzerine çıkan vatandaşlar, yardım çağrısında bulundu.
İhbar üzerine bölgeye Saruhanlı Belediyesi ekipleri, itfaiye, jandarma ve AFAD sevk edildi. Ekipler, karanlık ve zorlu arazi şartlarına rağmen kurtarma çalışması başlattı. Saruhanlı Belediyesine ait iş makineleriyle müdahale edilen olayda kepçe kovasının araca uzatılmasıyla mahsur kalan iki kişi güvenli alana alındı.
Kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu iki kişi de sağ olarak kurtarılırken, olayda yaralanan olmadı.
Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, ekiplerin zamanında müdahalesiyle yaşanabilecek bir facianın önüne geçildiğini belirterek, vatandaşların can güvenliğinin öncelikleri olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Palandöken’de kar kalınlığı 210 santimetreye ulaştıPalandöken’de kar kalınlığı 210 santimetreye ulaştı
Uzmanından telefon bataryasını korumanın püf noktalarıUzmanından telefon bataryasını korumanın püf noktaları

ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

200 TL olduğunu duyan geldi: Kapıyı kapattılar!

