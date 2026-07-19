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Manisa’da otomobil ile traktör çarpıştı: 2’si ağır 4 yaralı

Manisa’nın Selendi ilçesinde otomobil ile traktörün kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında, 2’si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan karı koca itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Manisa’da otomobil ile traktör çarpıştı: 2’si ağır 4 yaralı

Manisa’nın Selendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile traktör kafa kafaya çarpıştı. Edinilen bilgiye göre, Çortak Mahallesi’nden Selendi istikametine seyir halinde olan Kamil Akgün yönetimindeki 16 Y 8595 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Umut Kandemir idaresindeki 45 KZ 411 plakalı traktörle, Selendi-Demirci Karayolu Çortak Mezarlığı mevkiinde çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Kamil Akgün ile eşi Arife Akgün araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selendi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Esra Nur Akgün ile traktör sürücüsü Umut Kandemir’in ise hafif yaralandığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle Selendi-Demirci Karayolu bir süre ulaşıma kapatılırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Manisa’da otomobil ile traktör çarpıştı: 2’si ağır 4 yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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