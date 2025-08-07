HABER

Manisa’da sanayi sitesinde patlama: 2 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesindeki sanayi sitesinde bir iş yerinde meydana gelen patlamada 2 kişi ölümden döndü.Olay, sanayi sitesindeki bir iş yerinde meydana geldi.

Manisa’nın Salihli ilçesindeki sanayi sitesinde bir iş yerinde meydana gelen patlamada 2 kişi ölümden döndü.

Olay, sanayi sitesindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.E.D. ve S.Ö.’nün iş yerindeki kanal içerisinde çalıştığı esnada, henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlama sonrası iş yerinde çalışan O.E.D. ve S.Ö.’nün çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

Yaralılar, kendi imkanlarıyla ilçedeki özel bir hastaneye başvururken, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Manisa
