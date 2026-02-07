Manisa’da trafik kazası: 2 yaralı

Demirci-Simaz karayolunda Simav istikametinden Demirci istikametine giden Hayrettin Z. (46) yönetimindeki araç, Akçakertik mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak trafik levhasına çarptı, ardından otomobil uçuruma yuvarlandı.

Sürücü Hayrettin Z. (46) ve yolcu olarak bulunan Okan A. (40) yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerince otomobilde bulunan yaralılar yol kenarına çıkarıldıktan sonra ambulansa alındı.

Yaralılar Demirci Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

