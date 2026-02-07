HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Manisa’da trafik kazası: 2 yaralı

Manisa’nın Demirci ilçesinde kontrolden çıkan aracın trafik levhasına çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Manisa’da trafik kazası: 2 yaralı

Demirci-Simaz karayolunda Simav istikametinden Demirci istikametine giden Hayrettin Z. (46) yönetimindeki araç, Akçakertik mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak trafik levhasına çarptı, ardından otomobil uçuruma yuvarlandı.

Sürücü Hayrettin Z. (46) ve yolcu olarak bulunan Okan A. (40) yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerince otomobilde bulunan yaralılar yol kenarına çıkarıldıktan sonra ambulansa alındı.

Manisa’da trafik kazası: 2 yaralı 1

Yaralılar Demirci Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir’de dere yatağına devrilen otomobilde ölen iki kardeşin cenazeleri teslim alındıİzmir’de dere yatağına devrilen otomobilde ölen iki kardeşin cenazeleri teslim alındı
Bakan Güler, belgesel gösterimine katıldıBakan Güler, belgesel gösterimine katıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kante, Guendouzi ve Cherif Fenerbahçe’nin Avrupa kadrosunda

Kante, Guendouzi ve Cherif Fenerbahçe’nin Avrupa kadrosunda

Nagehan Alçı Habertürk'ten kovuldu mu? "Tazminatımı alıp..."

Nagehan Alçı Habertürk'ten kovuldu mu? "Tazminatımı alıp..."

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.