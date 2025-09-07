Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 121 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakolu ve JASAT ekipleri, Narlıdere Mahallesi’nde S.N. (22/E) ve G.K. (17/E) isimli şahısların ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 121 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından 7 Eylül günü adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.