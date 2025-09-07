HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 121 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakolu ve JASAT ekipleri, Narlıdere Mahallesi’nde S.N.

Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 121 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakolu ve JASAT ekipleri, Narlıdere Mahallesi’nde S.N. (22/E) ve G.K. (17/E) isimli şahısların ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 121 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından 7 Eylül günü adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Van'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı!Van'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı!
Burdur'da çatıda çıkan yangın daireye sıçardıBurdur'da çatıda çıkan yangın daireye sıçardı

Anahtar Kelimeler:
Manisa uyuşturucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milli takımda sakatlanmıştı! G.Saray Osimhen için harekete geçti

Milli takımda sakatlanmıştı! G.Saray Osimhen için harekete geçti

Rusya, hükümet binasını vurdu: Ölü ve yaralılar var

Rusya, hükümet binasını vurdu: Ölü ve yaralılar var

Emniyet Müdürü İlker Arslan ile iş insanı Fazlı Ateş’in ifadeleri ortaya çıktı!

Emniyet Müdürü İlker Arslan ile iş insanı Fazlı Ateş’in ifadeleri ortaya çıktı!

Genç estetisyenin ölüm sebebi belli oldu! Ablası sosyal medyadan duyurdu

Genç estetisyenin ölüm sebebi belli oldu! Ablası sosyal medyadan duyurdu

Son dakika: İstanbul Valiliği’nden dikkat çeken ‘yasak’ kararı geldi!

Son dakika: İstanbul Valiliği’nden dikkat çeken ‘yasak’ kararı geldi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.