Manisa’da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı yüksek kesimlerde mevsimin ilk yar yağışı düştü. Etkili olan kar yağışı sonrası ilçenin yaylaları beyaza bürünürken, kartpostallık görüntüler oluştu. Demirci’nin Sarıçayır Kamp Merkezi, Türkmen Tepe Mevkii ve 1470 rakımlı Akçakertik mevkisinde etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde kendini gösterdi. Yağan kar, doğayı kısa sürede beyaz örtüyle kapladı.

Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için Karayolları ekipleri, Demirci-Simav karayolunda yaşanabilecek kar yağışına karşı kar küreme ve tuzlama araçlarını hazır halde bekletti.

Ekiplerin bölgede tedbir amaçlı çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, aileleriyle birlikte Sarıçayır mevkisine çıkarak kar manzarasının keyfini çıkardı. Beyaz örtüyle kaplanan doğada hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, kışın ilk karının tadını çıkardı.

Kar yağışıyla birlikte Sarıçayır bölgesinde oluşan doğal güzellikler drone ile havadan görüntülendi.

Ortaya çıkan görüntüler Demirci’nin kış mevsimindeki doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yetkililer, özellikle yüksek kesimlere çıkacak sürücülerin dikkatli olmaları ve hava şartlarını takip etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

