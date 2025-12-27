HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Manisa’da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Manisa’nın Demirci ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkili olan mevsimin ilk kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Manisa’da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı yüksek kesimlerde mevsimin ilk yar yağışı düştü. Etkili olan kar yağışı sonrası ilçenin yaylaları beyaza bürünürken, kartpostallık görüntüler oluştu. Demirci’nin Sarıçayır Kamp Merkezi, Türkmen Tepe Mevkii ve 1470 rakımlı Akçakertik mevkisinde etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde kendini gösterdi. Yağan kar, doğayı kısa sürede beyaz örtüyle kapladı.
Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için Karayolları ekipleri, Demirci-Simav karayolunda yaşanabilecek kar yağışına karşı kar küreme ve tuzlama araçlarını hazır halde bekletti.

Manisa’da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu 1

Ekiplerin bölgede tedbir amaçlı çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, aileleriyle birlikte Sarıçayır mevkisine çıkarak kar manzarasının keyfini çıkardı. Beyaz örtüyle kaplanan doğada hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, kışın ilk karının tadını çıkardı.

Manisa’da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu 2

Kar yağışıyla birlikte Sarıçayır bölgesinde oluşan doğal güzellikler drone ile havadan görüntülendi.

Manisa’da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu 3

Ortaya çıkan görüntüler Demirci’nin kış mevsimindeki doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Manisa’da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu 4

Yetkililer, özellikle yüksek kesimlere çıkacak sürücülerin dikkatli olmaları ve hava şartlarını takip etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kiev cehennemi! Rusya 500 İHA ile saldırdı: Kentten dumanlar yükseliyor!Kiev cehennemi! Rusya 500 İHA ile saldırdı: Kentten dumanlar yükseliyor!
CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu yeniden gözaltındaCHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu yeniden gözaltında

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Demirci Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Beşiktaş açıkladı! İki futbolcu kadro dışı

Beşiktaş açıkladı! İki futbolcu kadro dışı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.