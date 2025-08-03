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Manisalı çiftin piknik keyfi faciayla bitti

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinden hafta sonu piknik yapmak için Denizli’nin Buldan ilçesine giden Samime ve İbrahim Kayaaslan çiftinden İbrahim Kayaaslan, serinlemek için girdiği gölette boğularak hayatını kaybetti.

Manisalı çiftin piknik keyfi faciayla bitti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden Denizli’nin Buldan ilçesindeki gölete piknik için giden Samime ve İbrahim Kayaaslan çiftinden İbrahim Kayaaslan eşinin piknik hazırlıklarına başladığı sırada serinlemek için gölete girdi. Gölete giren eşinin sudan çıkmadığını fark eden Samime Kayaaslan da suya girdi. Çevredeki balıkçılar tarafından sudan çıkarılan kadın son anda kurtarıldı.

İBRAHİM KAYAASLAN’IN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Gölette yapılan arama sonucunda İbrahim Kayaaslan’ın cansız bedenine ulaşıldı.
Olay, çiftin yaşadığı Sarıgöl'ün Dindarlı Mahallesi’nde büyük üzüntüye yol açtı. Samime Kayaaslan’ın Buldan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa boğulma
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