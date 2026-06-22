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Manisalı sağlık çalışanına Bursa’dan fotoğraf ödülü

Manisa’da görev yapan Sağlık Teknikeri ve fotoğraf sanatçısı İsmail Aybey, Bursa’nın Karacabey ilçesinde düzenlenen Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onaylı "Ulusal Karacabey Dört Mevsim" Fotoğraf Yarışması’nda, Türkiye’nin simge haline gelen "Yaren Leylek" karesiyle sergileme ödülüne layık görüldü.Karacabey Belediyesi tarafından, ilçenin doğal ve kültürel güzelliklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen "Ulusal Karacabey Dört Mevsim" temalı fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı.

Manisalı sağlık çalışanına Bursa’dan fotoğraf ödülü

Manisa’da görev yapan Sağlık Teknikeri ve fotoğraf sanatçısı İsmail Aybey, Bursa’nın Karacabey ilçesinde düzenlenen Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onaylı "Ulusal Karacabey Dört Mevsim" Fotoğraf Yarışması’nda, Türkiye’nin simge haline gelen "Yaren Leylek" karesiyle sergileme ödülüne layık görüldü.

Karacabey Belediyesi tarafından, ilçenin doğal ve kültürel güzelliklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen "Ulusal Karacabey Dört Mevsim" temalı fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı. Türkiye genelinden 130 fotoğrafçının 412 eserle katıldığı yarışmada, seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda Manisa’dan yarışmaya katılan Sağlık Teknikeri ve Fotoğraf Sanatçısı İsmail Aybey, ödül alan isimler arasında yer aldı.

Aybey, tüm Türkiye’nin gönlünde özel bir yere sahip olan Yaren Leylek ile Balıkçı Adem Yılmaz’ın yıllardır süren dostluğunu ölümsüzleştirdiği fotoğrafıyla "Sergileme Ödülü" kazandı. Doğa ile insan arasındaki güçlü bağı yansıtan kare, seçici kuruldan tam not aldı.

Fotoğraf sanatındaki başarılarıyla adından söz ettiren İsmail Aybey, aldığı ödülle hem Manisa’yı hem de sağlık camiasını gururlandırdı.
Yarışmada ödül alan eserler, Karacabey’in dört mevsim güzelliklerini ve doğal zenginliklerini fotoğraf sanatı aracılığıyla gözler önüne serdi.

Manisalı sağlık çalışanına Bursa’dan fotoğraf ödülü 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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