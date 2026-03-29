Mankenlik ajansı temsilcisinin Epstein ile yazışmaları ortaya çıktı! 23 yaşındaki genç kız için "Senin için büyük olabilir" yorumu

ABD'de faaliyet gösteren mankenlik ajansının temsilcisi Ramsey Elkholy'nin, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile yıllar boyunca yaptığı yazışmalarda genç kadınları tanıttığı ve cinsel içerikli ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Elkholy'nin 23 yaşındaki bir kız için "Senin için büyük olabilir" yorumu yaptığı, başka bir kadın için ise Epstein'e "Onunla birlikte olmayı dene" dediği belirlendi.

ABD Adalet Bakanlığınca yayımlanan belgelere göre Elkholy, 2009-2019 döneminde Epstein ile e-posta üzerinden yüzlerce kez görüştü.

Kadınların fiziksel özellikleri ve cinselliğe yaklaşımlarına dair ifadelerin yer aldığı yazışmalarda moda dünyasındaki ünlülerle bağlantılar üzerinden görüşmeler ayarlanmasına değinildi.

Belgelerde Elkholy'nin, Epstein'e 18 yaşındaki kadınlar dahil çeşitli modelleri tanıttığı ve bazılarıyla "cinsel ilişkiye girmesi" yönünde ısrarcı ifadeler kullandığı görüldü.

23 YAŞINDAKİ KADIN İÇİN "SENİN İÇİN BİRAZ BÜYÜK OLABİLİR" YORUMU

Epstein'in genç kadınlara yönelik ilgisinin farkında olduğuna işaret eden ifadelerin de yer aldığı yazışmalarda Elkholy'nin, 23 yaşındaki kadınla ilgili, "Senin için biraz büyük olabilir." yorumunu yapması dikkati çekti.

"LÜTFEN ONUNLA BİRLİKTE OLMAYI DENE"

Elkholy'nin, 2011 tarihli e-postada maddi sıkıntı yaşayan kadınla ilgili de Epstein'e "Lütfen onunla birlikte olmayı dene." ifadesini kullandığı görüldü.

Elkholy, BBC'ye yaptığı açıklamada, söz konusu ifadelerden pişmanlık duyduğunu ve Epstein'in kadınlara yönelik istismarından haberdar olmadığını savundu.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

