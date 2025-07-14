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Mansur Yavaş 14 Mayıs'ı hatırlattı iktidara seslendi: Hani PKK’lılar Ankara'da sayaç okuyacaktı?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan iktidara sert eleştiriler geldi. "Öyle bir iktidarla yarışıyoruz ki zaman geliyor yanına birilerini alıyor, o gün onların oyuna ihtiyaçları var. 'Siz yanlış yapıyorsunuz' denildiği zaman, söyleyen herkesi hainlikle suçluyorlar. Aradan zaman geçiyor, 'Biz aldatıldık' diyorlar." ifadelerini kullanan Yavaş, 14 Mayıs seçim sürecini hatırlattı. Yavaş, "O seçimleri unutmadık. Hani PKK’lılar Ankara'da sayaç okuyacaktı, ne oldu?" dedi.

Mansur Yavaş 14 Mayıs'ı hatırlattı iktidara seslendi: Hani PKK’lılar Ankara'da sayaç okuyacaktı?
Devrim Karadağ

Çankaya Belediyesi tarafından "Birlik Aşuresi" programı düzenlendi. Programda konuşma yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş, iktidara sert sözlerle yüklendi ve 14 Mayıs seçimlerini hatırlattı.

"HANİ PKK’LILAR ANKARA BÜYÜKŞEHİR’DE SAYAÇ OKUYACAKTI?"

Yaşanan süreçlere atıf yapan Yavaş "Öyle bir iktidarla yarışıyoruz ki zaman geliyor yanına birilerini alıyor, destekçilerini alıyor o gün onların oyuna ihtiyaçları var. 'Siz yanlış yapıyorsunuz' denildiği zaman, söyleyen herkesi hainlikle suçluyorlar. Aradan zaman geçiyor, 'Biz aldatıldık' diyorlar. Biz 14 Mayıs seçimlerini unutmadık. Hani PKK’lılar Ankara Büyükşehir’de sayaç okuyacaktı, ne oldu? Bunu sormak bizim hakkımız değil mi?" diye sordu.

Mansur Yavaş 14 Mayıs ı hatırlattı iktidara seslendi: Hani PKK’lılar Ankara da sayaç okuyacaktı? 1

Terörsüz Türkiye süreci hedefi doğrultusunda terör örgütü PKK üyesi bir grubun silah bırakmasının ardından yapılan açıklamaları da eleştiren Yavaş, şunları söyledi;

"BİR HAZIRLIK VAR"

"Şimdi konuşmalara bakıyoruz; yan yana gelmişler. Türk’ü, Kürt’ü, Arap’ı diyerek özellikle vurgulayarak yeni bir kimlik oluşturmaya çalışıyorlar. Eskiden öyle yapmazlardı. Türk’ü, Kürt’ü, Çerkes’i, Laz’ı diyerek sıralarlardı. Şimdi bunları ortadan kaldırıp sadece Türk, Kürt ve Arap denmesine göre bir hazırlık var. Bizler, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bu Cumhuriyet’e sonuna kadar sahip çıkacağız.

"TÜRKİYE, LÜBNAN OLMAYACAK"

Türkiye’nin bir Lübnan olmasına asla fırsat vermeyeceğiz. Anayasa'nın ilk dört maddesine asla dokundurtmayacağız çünkü Mustafa Kemal Atatürk, 'Ey Türk gençliği!' diyerek Cumhuriyet’i bizlere emanet ederken, bizler de o emanete sonuna kadar sahip çıkacağız."

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Mansur Yavaş pkk Ankara
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