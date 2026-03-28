Mansur Yavaş'a 3'üncü soruşturma izni iddiası! Açıklama geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Mansur Yavaş hakkında 3'üncü soruşturma izni verildiği iddiası gündem oldu. ABB iddiaya ilişkin yaptığı açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarıldı. Açıklamada "Mansur Yavaş hakkında verilmiş 2 ayrı soruşturma izni bulunmaktadır ve bu dosyalara ilişkin hukuki itirazlar yapılmış olup, süreç Danıştay nezdinde devam etmektedir" denildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Mansur Yavaş hakkında 2 kez soruşturma izni verilmişti. 3'üncü bir soruşturma izni iddiası gündem oldu. ABB yaptığı açıklamayla iddiayı reddetti.

"YENİ BİR SORUŞTURMA İZNİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

ABB'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Mansur Yavaş hakkında 3'üncü soruşturma izni verildi' başlıklı haberler gerçeği yansıtmadığı gibi tamamen yalan haberden ibarettir. Daha önce de kamuoyuyla paylaştığımız üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında verilmiş 2 ayrı soruşturma izni bulunmaktadır ve bu dosyalara ilişkin hukuki itirazlar yapılmış olup, süreç Danıştay nezdinde devam etmektedir. Söz konusu dosyalardan biri Dodurga bölgesinde imar rantına karşı sergilenen kararlı duruş nedeniyle, diğeri ise kamuoyunda 'konser soruşturması' olarak bilinen süreç kapsamında denetim görevini yerine getirmediği iddiasıyla açılmıştır. Bunun dışında yeni bir soruşturma izni söz konusu değildir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür haber ve yorumlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

