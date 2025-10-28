HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mansur Yavaş'a en açık destek! "Akıl, mantık onu gerektiriyor" deyip CHP'yi işaret etti

Muhalefet cephesinde cumhurbaşkanı adaylığı için en çok konuşulan iki isimden biri olan Mansur Yavaş'a şimdiye kadarki en açık destek geldi. Yavaş'ın adaylığına yeşil ışık yakan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, destek koşulunu açıklarken CHP'yi işaret etti. Özdağ, Ekrem İmamoğlu'na yöneltilen "casusluk" suçlaması hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.

Mansur Yavaş'a en açık destek! "Akıl, mantık onu gerektiriyor" deyip CHP'yi işaret etti
Hazar Gönüllü

Siyaset sahnesinde cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuyla birlikte ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylık olasılığı daha çok konuşulmaya başladı. Yavaş'ın ve CHP'nin bu konudaki hamleleri dikkatle takip edilirken Yavaş'a Ümit Özdağ'dan gelen destek ses getirdi.

'MANSUR YAVAŞ' ÇIKIŞI

Now TV'de İlker Karagöz'ün canlı yayın konuğu olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, "Ekrem İmamoğlu cezaevinde. Adayın Mansur Yavaş olması halinde destekler misiniz?" sorusuna yanıtında Yavaş'ın adaylığına yeşil ışık yaktı.

Mansur Yavaş a en açık destek! "Akıl, mantık onu gerektiriyor" deyip CHP yi işaret etti 1

"AKIL, MANTIK YAVAŞ'IN ADAYLIĞINI GÖSTERİYOR"

Ümit Özdağ, Yavaş'ın öncelikle CHP tarafından aday gösterilmesi gerektiğini söyleyip "Ben aday gösterileceğini düşünüyorum. Akıl, mantık onu gerektiriyor" diye ekledi.

DESTEĞİNİ AÇIKLADI

Özdağ, aday gösterilmesi durumunda genel kanaat ve Zafer Partisi tabanının talebi doğrultusunda Yavaş'a destek olabileceklerini açıkladı.

Mansur Yavaş a en açık destek! "Akıl, mantık onu gerektiriyor" deyip CHP yi işaret etti 2

DAVUTOĞLU VE BABACAN'A SERT TEPKİ: "İNSAN BİRAZ UTANIR"

Öte yandan DEVA Partisi ve Gelecek Partisi liderlerine tepki gösteren Özdağ “Davutoğlu ve Babacan’ın ikisi de AK Parti’ye dönmek için can atıyor. Bunlar siyaseten yoklar, CHP’nin samimi seçmenlerinin verdiği oyla Meclis'e girdiler. Şimdi o oylara ihanet ederek AK Parti’ye hevesleniyorlar. İnsan biraz utanır” diye konuştu.

Mansur Yavaş a en açık destek! "Akıl, mantık onu gerektiriyor" deyip CHP yi işaret etti 3

İMAMOĞLU'NA 'CASUSLUK' SUÇLAMASI: "MOBESE'LERDEN BİLE TAKİP EDİLEN BİRİ"

Özdağ, Ekrem İmamoğlu'na "casusluk" suçlaması yöneltilmesiyle ilgili şunları söyledi: "Ekrem İmamoğlu, MOBESE'lerden bile takip edilen biri. Ancak casusluk soruşturması elde edilen bir delille değil, Hüseyin Gün'ün üvey kardeşinin 112'ye ihbar etmesiyle başlıyor. Ben ikna olmadım."

Mansur Yavaş a en açık destek! "Akıl, mantık onu gerektiriyor" deyip CHP yi işaret etti 4

"İŞTE BU DÜŞMAN CEZA HUKUKUDUR"

Kendisinin tutuklanması ve Aziz İhsan Aktaş iddianamesiyle ilgili konuşan Özdağ "Aziz İhsan Aktaş, 704 seneyle yargılanıyor. Dışarıda dolaşıyor, tutuksuz yargılanıyor. Bana 7 sene isteniyordu, tutuklu yargılandım. İşte bu düşman ceza hukukudur" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sındırgı’da yıkılan binaların enkazı kaldırılıyorSındırgı’da yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor
Van merkezli 2 ilde ’nitelikli dolandırıcılık’ operasyonu: 3 gözaltıVan merkezli 2 ilde ’nitelikli dolandırıcılık’ operasyonu: 3 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Ümit Özdağ cumhurbaşkanı adayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.