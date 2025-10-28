Mansur Yavaş'a en açık destek! "Akıl, mantık onu gerektiriyor" deyip CHP'yi işaret etti

Siyaset sahnesinde cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuyla birlikte ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylık olasılığı daha çok konuşulmaya başladı. Yavaş'ın ve CHP'nin bu konudaki hamleleri dikkatle takip edilirken Yavaş'a Ümit Özdağ'dan gelen destek ses getirdi.

'MANSUR YAVAŞ' ÇIKIŞI

Now TV'de İlker Karagöz'ün canlı yayın konuğu olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, "Ekrem İmamoğlu cezaevinde. Adayın Mansur Yavaş olması halinde destekler misiniz?" sorusuna yanıtında Yavaş'ın adaylığına yeşil ışık yaktı.

"AKIL, MANTIK YAVAŞ'IN ADAYLIĞINI GÖSTERİYOR"

Ümit Özdağ, Yavaş'ın öncelikle CHP tarafından aday gösterilmesi gerektiğini söyleyip "Ben aday gösterileceğini düşünüyorum. Akıl, mantık onu gerektiriyor" diye ekledi.

DESTEĞİNİ AÇIKLADI

Özdağ, aday gösterilmesi durumunda genel kanaat ve Zafer Partisi tabanının talebi doğrultusunda Yavaş'a destek olabileceklerini açıkladı.

DAVUTOĞLU VE BABACAN'A SERT TEPKİ: "İNSAN BİRAZ UTANIR"

Öte yandan DEVA Partisi ve Gelecek Partisi liderlerine tepki gösteren Özdağ “Davutoğlu ve Babacan’ın ikisi de AK Parti’ye dönmek için can atıyor. Bunlar siyaseten yoklar, CHP’nin samimi seçmenlerinin verdiği oyla Meclis'e girdiler. Şimdi o oylara ihanet ederek AK Parti’ye hevesleniyorlar. İnsan biraz utanır” diye konuştu.

İMAMOĞLU'NA 'CASUSLUK' SUÇLAMASI: "MOBESE'LERDEN BİLE TAKİP EDİLEN BİRİ"

Özdağ, Ekrem İmamoğlu'na "casusluk" suçlaması yöneltilmesiyle ilgili şunları söyledi: "Ekrem İmamoğlu, MOBESE'lerden bile takip edilen biri. Ancak casusluk soruşturması elde edilen bir delille değil, Hüseyin Gün'ün üvey kardeşinin 112'ye ihbar etmesiyle başlıyor. Ben ikna olmadım."

"İŞTE BU DÜŞMAN CEZA HUKUKUDUR"

Kendisinin tutuklanması ve Aziz İhsan Aktaş iddianamesiyle ilgili konuşan Özdağ "Aziz İhsan Aktaş, 704 seneyle yargılanıyor. Dışarıda dolaşıyor, tutuksuz yargılanıyor. Bana 7 sene isteniyordu, tutuklu yargılandım. İşte bu düşman ceza hukukudur" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.