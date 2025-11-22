Mansur Yavaş'a soruşturma izni sonrası CHP lideri Özgür Özel'den sert tepki! "En güçlü cumhurbaşkanı adayımız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zonguldak Belediyesi’ni ziyaretinin ardından basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında verilen soruşturma iznine tepki gösteren Özel, süreci siyasi bir hamle olarak değerlendirdi.

YAVAŞ'IN SÜRECİNİ İMAMOĞLU'NUN SÜRECİNE BENZETTİ

Özel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye'nin yüzde 65'ine hizmet etmemiz için millet tarafından görevlendirildiğimiz bir sürecin içindeki bir hazımsızlıkla ve bunun üzerine ülkeyi yöneten ve bir sonraki seçimlerde seçimi kaybedeceğinden endişe eden birisinin hedef göstermesiyle başlayan bir sürecin içindeyiz. Bu 19 Mart'ta sivil darbe süreci olarak geleceğin iktidarına, geleceğin Cumhurbaşkanına yapılan darbe sürecinden farklı bir süreç değil bu.”

CHP’li belediye başkanlarına yönelik sistematik bir kampanya yürütüldüğünü söyleyen Özel, şu sözleri dile getirdi:

“Sandıktan korkan, kendi kadın kollarına, gençlik kollarına, ana kademesine güvenmeyen, hiçbir partide olmayan Yargı Kolları Başkanlığı diye bir kol kuran birinden muhatabız ve bu süreçte İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na yapılanların amacı neyse şimdi dönüp Mansur Yavaş'a karşı da aynı itibar suikastini gerçekleştirmeye çalışan bir süreci başlatmak istiyorlar.”

Özel, daha önce yapılan denetimlerde Mansur Yavaş’a ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığını hatırlattı:

“Bu dosyayla ilgili müfettişler geldi, çalıştılar, raporlar yazdılar ve belediye başkanından ilgili özel kalemiyle ilgili hiçbir şey bulmadılar. Şimdi dönmüşler bir kez daha aynı yerden soruşturma izni vererek yeni bir süreç başlatmak istiyorlar.

"EN KUVVETLİ ADAYLARDAN BİRİ MANSUR YAVAŞ"

Hiç eğip bükmeyelim. Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımızdı, ben de Mansur Bey de oy verdik. Kendilerince Ekrem İmamoğlu'nu hallettik şimdi bu milletin bizim karşımızda seçebileceği kim var, en kuvvetli adaylardan biri Mansur Yavaş. Şimdi onu hedefe koymaya çalışıyorlar. Millet bunu görüyor. Mansur Yavaş'la yolsuzluğu aynı cümlede kullanıyorsanız burada kötü niyet var demektir."

YAVAŞ'A SORUŞTURMA İZNİ

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialara ilişkin ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma izni vermişti. ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan söz konusu gelişmeye tepki gelmişti.

Yavaş, "Yasal hakkımızı kullanarak en kısa sürede Danıştay’a itiraz edeceğiz" demişti.