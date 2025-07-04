HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Mansur Yavaş açıkladı: Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ameliyata alındı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklanan ve cezaevine girdikten sonra sağlık sorunları yaşayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ameliyata alındı. Gelişmeyi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş duyurdu.

Mansur Yavaş açıkladı: Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ameliyata alındı!
Cansu Akalp

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, ameliyata alındığını aktardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalarda tutuklanan Beylikdüzü Belediyesi Başkanı Mehmet Murat Çalık, biyopside kitle tespit edilmesinin ardından ameliyata alındı.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA!

Yavaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık ameliyata alındı. Geçmişte iki kez ağır hastalıkla (akut lösemi ve lenfoma) mücadele eden bir kişinin, cezaevi sonrası yeniden bu hastalıklarla karşı karşıya kalmasını görmezden gelmek kabul edilemez. Bir kez daha altını çiziyorum; Tutuksuz yargılama esastır, tutukluluk istisna olmalıdır. Bu uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir" dedi.

Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin dün konuşan Avukatı Melih Koçhan, müvekkilinin geçmişte kanser hastalığı geçirdiğini hatırlatarak, "Dün gelen patoloji sonucu maalesef değerleri kötü çıktı ve lenfomatik bulgular yani geçmiş yaşamış olduğu kanser hastalığıyla alakalı bulgular tespit edildi. Onunla alakalı da boynunda bir kitle oluşmuş, zaten oradan da şüpheleniyordu. Bunun tabii başka bir yerde devamı var mı yok mu? Yarın o boynundaki parçayı alacaklar. Ondan sonra onun da patolojisi yapılacak" demişti.

SİLİVRİ'DEN İZMİR'E SEVK EDİLMİŞTİ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı'nın hastalığının nüksettiği belirtildi.

Murat Çalık'ın 4 Haziran'da yeri değiştirilmiş, Silivri'deki cezaevinden İzmir Buca'daki F Tipi Cezaevi'ne sevk edilmişti.

23 Mart'ta tutuklanan Çalık cezaevine girdikten sonra 18 kilo verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Roma'da akaryakıt istasyonunda patlama: En az 9 yaralıRoma'da akaryakıt istasyonunda patlama: En az 9 yaralı
Küçük bir mahalle kadar elektrik çekiyorKüçük bir mahalle kadar elektrik çekiyor

Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediyesi ameliyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bright Osayi-Samuel'in yeni takımı belli oldu!

Bright Osayi-Samuel'in yeni takımı belli oldu!

Yarışmanın ardından ülkeyi terk etmişti! Emre Sertkaya'nın son hali şaşırttı

Yarışmanın ardından ülkeyi terk etmişti! Emre Sertkaya'nın son hali şaşırttı

Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? Çarpıcı anket sonuçları... Açık ara önde!

Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? Çarpıcı anket sonuçları... Açık ara önde!

Kocaeli'de çifte cinayet! Baba-oğul sokak ortasında öldürüldü

Kocaeli'de çifte cinayet! Baba-oğul sokak ortasında öldürüldü

Bu mevsimde bu kar! Temmuz ayında beyaza büründü

Bu mevsimde bu kar! Temmuz ayında beyaza büründü

İzmir’de büyük kaçış! Köylüler gözleri yaşlı bir şekilde felaket bölgesinden uzaklaştı

İzmir’de büyük kaçış! Köylüler gözleri yaşlı bir şekilde felaket bölgesinden uzaklaştı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.