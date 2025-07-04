Mansur Yavaş açıkladı: Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ameliyata alındı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, ameliyata alındığını aktardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalarda tutuklanan Beylikdüzü Belediyesi Başkanı Mehmet Murat Çalık, biyopside kitle tespit edilmesinin ardından ameliyata alındı.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA!

Yavaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık ameliyata alındı. Geçmişte iki kez ağır hastalıkla (akut lösemi ve lenfoma) mücadele eden bir kişinin, cezaevi sonrası yeniden bu hastalıklarla karşı karşıya kalmasını görmezden gelmek kabul edilemez. Bir kez daha altını çiziyorum; Tutuksuz yargılama esastır, tutukluluk istisna olmalıdır. Bu uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir" dedi.

Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin dün konuşan Avukatı Melih Koçhan, müvekkilinin geçmişte kanser hastalığı geçirdiğini hatırlatarak, "Dün gelen patoloji sonucu maalesef değerleri kötü çıktı ve lenfomatik bulgular yani geçmiş yaşamış olduğu kanser hastalığıyla alakalı bulgular tespit edildi. Onunla alakalı da boynunda bir kitle oluşmuş, zaten oradan da şüpheleniyordu. Bunun tabii başka bir yerde devamı var mı yok mu? Yarın o boynundaki parçayı alacaklar. Ondan sonra onun da patolojisi yapılacak" demişti.

SİLİVRİ'DEN İZMİR'E SEVK EDİLMİŞTİ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı'nın hastalığının nüksettiği belirtildi.

Murat Çalık'ın 4 Haziran'da yeri değiştirilmiş, Silivri'deki cezaevinden İzmir Buca'daki F Tipi Cezaevi'ne sevk edilmişti.

23 Mart'ta tutuklanan Çalık cezaevine girdikten sonra 18 kilo verdi.