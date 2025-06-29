Mansur Yavaş, "Bu saatten sonra Kılıçdaroğlu'yla görüşmem" ifadesini yalanladı: "Böyle bir sözüm yok"

CHP'de tüm gözler yarın görülecek olan kurultay davasında. Parti ve kamuoyu mahkemeden çıkacak karara odaklanırken; geçen günlerde Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Engin Özkoç, 'Mutlak butlan' kararı çıkması durumunda partinin başına geçeceğini söyleyen eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

YAVAŞ: "İŞ KAVGAYA DÖNDÜ, BİR DAHA GÖRÜŞME OLMASINI BEKLEMİYORUM"

Yavaş, süreçle ilgili olarak gazeteci Ünsal Ünlü'ye açıklamalarda bulundu. Yavaş Ünlü'ye yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Bey'den böyle bir tavır beklemiyordum. Her şey konuşuldu, iletildi, iş artık kavgaya döndü, bir daha görüşme olmasını beklemiyorum. Bir şeylere alet olmamak lazım. Şu anda gidilen yer hukuksuz bir yer"

Konuyla ilgili olarak yapılan bir haberde ise Yavaş için "Bu saatten sonra Kılıçdaroğlu'yla görüşmem" başlığı atıldı.

İFADEYİ YALANLADI: "BÖYLE BİR SÖZÜM YOK"

Bu başlıkla paylaşılan haberin altına yorum yapan Mansur Yavaş ise ifadeyi yalanladı ve "Böyle bir sözüm yok" ifadesine yer verdi.