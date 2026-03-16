Mansur Yavaş "Bugünleri mumla ararız" diyerek uyardı: Muhalefete çağrısı dikkat çekti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, BTP Ankara İl Başkanlığı’nın düzenlediği iftar programına katıldı. Programda konuşan Yavaş, muhalefetin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirterek, “Ayrılıkta azap var derler. Artık bu saatten sonra özellikle muhalefetin, ülkedeki kötüye gidişi görüp yan yana gelmemesinin hiçbir mazereti yok. Yan yana gelmek mecburiyetindeyiz. Yoksa bugünlerimizi mumla arayacağız” dedi.

“İTİBARSIZLAŞTIRMAK İÇİN UĞRAŞILIYOR”

Türkiye’deki yargı süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yavaş, soruşturma aşamasındaki bilgilerin kamuoyuna yansımasına dikkat çekti.

Yavaş, “Hazırlık soruşturması gizli olduğu halde kişinin kendi avukatının haberi olmadan çarşaf çarşaf her yerde ifadeler yayınlanmaya başlıyor. WhatsApp gruplarında paylaşılıyor, itibarsızlaştırmak için uğraşılıyor. Kendini savunmak isteyenlerin konuşması da mümkün değil. Zaten savunabilecekleri televizyon kalmadı” şeklinde konuştu.

“BUGÜN İFADE HÜRRİYETİNDEN BAHSETMEK MÜMKÜN DEĞİL”

Türkiye’de ifade özgürlüğü konusunda da değerlendirmelerde bulunan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Hukuk olmayınca ne oluyor? İşte ekonomi bu hâle geliyor. Elbette insanlar fikirlerini serbestçe ifade edecekler. Zaten AK Parti iktidarı ilk geldiği zaman hep bundan bahsetti. ‘Fikir özgürlüğü olacak’ dendi. Ama bugün ifade hürriyetinden bahsetmek mümkün değil. Bunun da sonucu olarak hukukun zedelenmesi ekonomiye yansıdı ve maalesef Türkiye’deki ekonominin durumunu hepimiz görüyoruz. Emeklileri adeta açlığa mahkûm ettiler.”

“4 BİN LİRA İKRAMİYEYE ZAM YAPAMADILAR”

Ekonomik koşulların özellikle emeklileri zor durumda bıraktığını belirten Yavaş, emekli bayram ikramiyelerine zam yapılmadığını hatırlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak emeklilere destek sağladıklarını anlatan Yavaş, “4 bin lira ikramiyeye ‘Paramız yok’ diye zam yapamadılar. Ben Ankara Belediyesi olarak emeklilerin bu durumunu gördüğüm için her ay kendilerine düzenli olarak destekte bulunuyorum. Ramazan’a girerken hiçbir şeyleri eksik kalmasın diye 2 bin lira destekte bulunduk. Bayrama girerken 2 bin lira daha destekte bulunuyoruz. 200 binin üzerinde destek alan insan var ve 81 bin emekliye düzenli şekilde destek oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“BİZİM YÖNETTİĞİMİZ KENTTE İNSANLAR AÇ KALMAMALI”

Belediyeciliğin sosyal yönüne vurgu yapan Yavaş, şunları söyledi:

“Bir yönetici ‘komşusu açken tok yatamaz’ sözünden ibret almalı. Bizim yönettiğimiz kentte insanlar asla açlıktan ölmemeli. Paramız yok diye çocuğunu okutamayan olmamalı. Ben gerçek belediyeciliğin bu olduğunu düşünüyorum.”

“AYRILIKTA AZAP VAR”

Konuşmasının sonunda muhalefetin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini yineleyen Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Ayrılıkta azap var derler. Artık bu saatten sonra özellikle muhalefetin, ülkedeki kötüye gidişi görüp yan yana gelmemesinin hiçbir mazereti yok. Yan yana gelmek mecburiyetindeyiz. Yoksa bugünlerimizi mumla arayacağız.”