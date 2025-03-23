HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mansur Yavaş CHP'nin yaptığı ön seçimde kullanılan oy sayısını açıkladı! "Erken seçimin vakti gelmiştir"

Mansur Yavaş CHP'nin yaptığı ön seçimde kullanılan oy sayısını açıkladı! "Erken seçimin vakti gelmiştir"

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
23.03.2025 20:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçimde oy verme işlemi 19.00'da sona ermişti. Sayıma geçilen seçimde kaç kişinin oy kullandığı merak edilirken Mansur Yavaş, kullanılan oy sayısını açıkladı.

Mansur Yavaş CHP'nin yaptığı ön seçimde kullanılan oy sayısını açıkladı! "Erken seçimin vakti gelmiştir"

Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçim kapsamında, 81 il ve 973 ilçede 5 bin 960'ı üye ve 5 bin 960'ı dayanışma sandığı olmak üzere toplam 11 bin 920 sandık kuruldu. Parti üyeleri ve vatandaşlar, saat 08.00 itibarıyla sandık başlarına gelerek oy kullandı. Oy verme işlemi ise 19.00'da sona erdi.

201d2ed0-07d4-11f0-94d4-6f954f5d

"20 MİLYON CİVARINDA OY KULLANILMIŞ"

Oy verme işleminin sona ermesinin ardından ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, basın mensuplarına açıklama yaptı. Yavaş, ön seçimde 20 milyon civarında oy kullanıldığını açıkladı.

mansur-yavas-2030da-ankarada-chp

Yavaş, "Eğer bugün bu olaylar olmasaydı belki bu kadar katılım olmayacaktı. Hukuksuzluk yaptığınız zaman tepki çok büyük oluyor. Rakibi engellemek demokrasiye uygun şeyler değil. 20 milyon kişi bugün zorunlu olmadığı bir sandıkta oy kullanıyorsa, erken seçimin vakti çoktan gelmiştir." dedi.

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım! "Geri adım atmıyorum"Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım! "Geri adım atmıyorum"
Özgür Çelik: “Direnişin meydanı Saraçhane’dir”Özgür Çelik: “Direnişin meydanı Saraçhane’dir”
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Görevden uzaklaştırılmıştı! Google aramasında dikkat çeken sonuç

Görevden uzaklaştırılmıştı! Google aramasında dikkat çeken sonuç

Ekrem İmamoğlu tepkisi geldi! Yayınladığı video gündem oldu!

Ekrem İmamoğlu tepkisi geldi! Yayınladığı video gündem oldu!

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Bakan Tunç'tan ilk açıklama

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Bakan Tunç'tan ilk açıklama

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu için oy verdi

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu için oy verdi

İmamoğlu'nun sloganının mimarıydı! Gözaltına alındı

İmamoğlu'nun sloganının mimarıydı! Gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.