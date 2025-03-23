Mansur Yavaş CHP'nin yaptığı ön seçimde kullanılan oy sayısını açıkladı! "Erken seçimin vakti gelmiştir"

Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçim kapsamında, 81 il ve 973 ilçede 5 bin 960'ı üye ve 5 bin 960'ı dayanışma sandığı olmak üzere toplam 11 bin 920 sandık kuruldu. Parti üyeleri ve vatandaşlar, saat 08.00 itibarıyla sandık başlarına gelerek oy kullandı. Oy verme işlemi ise 19.00'da sona erdi.

"20 MİLYON CİVARINDA OY KULLANILMIŞ"

Oy verme işleminin sona ermesinin ardından ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, basın mensuplarına açıklama yaptı. Yavaş, ön seçimde 20 milyon civarında oy kullanıldığını açıkladı.

Yavaş, "Eğer bugün bu olaylar olmasaydı belki bu kadar katılım olmayacaktı. Hukuksuzluk yaptığınız zaman tepki çok büyük oluyor. Rakibi engellemek demokrasiye uygun şeyler değil. 20 milyon kişi bugün zorunlu olmadığı bir sandıkta oy kullanıyorsa, erken seçimin vakti çoktan gelmiştir." dedi.