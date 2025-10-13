HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mansur Yavaş'la birlikte katıldılar! Soruşturma izni talebi sonrası Ankara'dan dikkat çeken kare

Başkent oluşunun 102. yıldönümünü kutlayan Ankara'dan bugün dikkat çeken bir kare geldi. ABB Başkanı Mansur Yavaş, kendisi hakkında İçişleri Bakanlığından soruşturma izni talep eden Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ile Anıtkabir'deki törene katıldı.

Mansur Yavaş'la birlikte katıldılar! Soruşturma izni talebi sonrası Ankara'dan dikkat çeken kare
Hazar Gönüllü

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı tartışmalarında sıkça adı geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında geçtiğimiz günlerde soruşturma izni istenmişti. Bu talep gündemdeki yerini korurken bugün Ankara'da kameraya yansıyan görüntü ses getirdi.

YAVAŞ HAKKINDA SORUŞTURMA TALEBİ

ABB'nin konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialara ilişkin soruşturma sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu kapsamda Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" suçlarından soruşturma için İçişleri Bakanlığından izin talep etmişti.

Mansur Yavaş la birlikte katıldılar! Soruşturma izni talebi sonrası Ankara dan dikkat çeken kare 1
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse

YAVAŞ: "GİZLEYECEK, ÇEKİNECEK, SAKLAYACAK HİÇBİR ŞEYİMİZ YOK"

Yavaş, başsavcılığın soruşturma izni talebine ilişkin yaptığı açıklamada "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma yürütmesi için İçişleri Bakanlığından izin almasına gerek yoktur. Çağırırlarsa, gönüllü olarak ifadeye vermeye hazırız. Çünkü bizim gizleyecek, çekinecek, saklayacak hiçbir şeyimiz yoktur" demişti.

TÖRENDE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Bugün ise Ankara’nın Başkent Oluşunun 102. Yıldönümü nedeniyle Anıtkabir'de tören düzenlendi.

Mansur Yavaş la birlikte katıldılar! Soruşturma izni talebi sonrası Ankara dan dikkat çeken kare 2

Törene Mansur Yavaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse birlikte katıldı.

Mansur Yavaş la birlikte katıldılar! Soruşturma izni talebi sonrası Ankara dan dikkat çeken kare 3

Şahin, Karaköse ve Yavaş tören sonrasında Anıtkabir Komutanlığı'nı ziyaret etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Abdulkadir Uraloğlu: "5G birçok alanda dönüşümün anahtarı olacak"Bakan Abdulkadir Uraloğlu: "5G birçok alanda dönüşümün anahtarı olacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıktıCumhurbaşkanı Erdoğan yola çıktı

Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.