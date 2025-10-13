Mansur Yavaş'la birlikte katıldılar! Soruşturma izni talebi sonrası Ankara'dan dikkat çeken kare

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı tartışmalarında sıkça adı geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında geçtiğimiz günlerde soruşturma izni istenmişti. Bu talep gündemdeki yerini korurken bugün Ankara'da kameraya yansıyan görüntü ses getirdi.

YAVAŞ HAKKINDA SORUŞTURMA TALEBİ

ABB'nin konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialara ilişkin soruşturma sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu kapsamda Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" suçlarından soruşturma için İçişleri Bakanlığından izin talep etmişti.



Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse

YAVAŞ: "GİZLEYECEK, ÇEKİNECEK, SAKLAYACAK HİÇBİR ŞEYİMİZ YOK"

Yavaş, başsavcılığın soruşturma izni talebine ilişkin yaptığı açıklamada "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma yürütmesi için İçişleri Bakanlığından izin almasına gerek yoktur. Çağırırlarsa, gönüllü olarak ifadeye vermeye hazırız. Çünkü bizim gizleyecek, çekinecek, saklayacak hiçbir şeyimiz yoktur" demişti.

TÖRENDE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Bugün ise Ankara’nın Başkent Oluşunun 102. Yıldönümü nedeniyle Anıtkabir'de tören düzenlendi.

Törene Mansur Yavaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse birlikte katıldı.

Şahin, Karaköse ve Yavaş tören sonrasında Anıtkabir Komutanlığı'nı ziyaret etti.