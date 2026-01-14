HABER

Mansur Yavaş'tan 'su kesintisi' çıkışı! İsim vermeden Gökçek'i eleştirdi, kullandığı su miktarını açıkladı

Su kesintileri birçok ilde problem yaşatırken son günlerde Ankara için çok sayıda haber çıkmıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bugün düzenlediği toplantıda iddialara tek tek yanıt verdi. Ankara'da şu an su problemi olmadığını belirten Yavaş isim vermen Melih Gökçek'i eleştirdi ve 'hiç tasarruf yapmamış' diyerek Gökçek'in evinde kullandığı su miktarını açıkladı.

Ufuk Dağ

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, son günlerde tartışma konusu olan su sıkıntılarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Çıkan haberlere tepki gösteren Yavaş isim vermeden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i eleştirdi. Dezenformasyon yapıldığını belirten Yavaş, yalan bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

"HEPSİNİ SAVCILIĞA VERECEĞİZ"

Yavaş açıklamasında, "Kurum bizim elimizde olunca bazı siyasilerin ve hakarete varan konuşmalar yapan yorumcular görüyoruz. Televizyonlarda bağıra bağıra konuşanlar ortalama 20 metreküp su kullanmaya devam ediyor. Twitter'dan bağıran birisi 37 metreküp su kullanıyor. Çok konuşan insanlar dahil hepsinin ne kadar su kullandığını görüyoruz. Hepsini dezenformasyondan savcılığa vereceğiz" dedi.

"DSİ'DEN YANIT GELMEDİ"

Devlet Su İşleri'ni (DSİ) uyardıklarını belirten Yavaş, "2029 yılında Ankara'da herhangi kuraklık olmasa dahi mevcut nüfus nedeniyle su bitecek diye rapor hazırladık, bildirdik. Ancak bize resmi bir yanıt gelmedi" ifadelerini kullandı.

ABB Başkanı, açıklamasında, "Dünyanın içinden geçtiği süreç sıradan bir kuraklık değil. Akdeniz Havzası, Türkiye'nin de içinde olduğu bu kuşak dünyada en hızlı kuruyan bölge haline geldi. Buharlaşma artıyor, yer altı suları çekiliyor. Bu küresel tablo Elazığ'ı, Kayseri'yi, Konya'yı ve Ankara'yı da vuruyor. Ankara en kurak dönemini yaşıyor" dedi.

"DEZENFORMASYON YAPIYORLAR"

"Ankara'nın 200 günlük suyu var demiştim. 200 gün dediğinizde göz açıp kapatıncaya kadar geçer" vurgusunu yapan Yavaş, "Bu süreçte de ciddi miktarda tasarruf ettik. Bunu da söyleyeyim size. Şimdi zaman zaman siyasiler var olan suyun musluklara ulaştırılamadığı gibi saçma sapan konuşmalar yapıyorlar. Dezenformasyon yapıyorlar" dedi.

"Nüfusumuz artarken barajlara gelen su azalıyor" diyen Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Ankara su açısından fakirleşti. 6 milyona yaklaşan bir şehir ve daha az gelen su... 2050'ye kadar yetecek dediğiniz baraja damla su gelmiyor. Elbette tedbir alıp projeler yapıyoruz. Bu mecralarda özellikle her gün kuraklık Türkiye'yi vurdu diye haber yapanlar, konu Ankara olunca başka tablo çiziyor."

"AMAÇ CHP'Lİ BELEDİYELERE OPERASYON"

"Bütün amaç başarılı olan CHP’li belediyelere operasyon" diyen Yavaş, "Belediye Meclis toplantısında sordum. Kaçınızın suyu kesildi dedim. 7 kişi çıktı. Su kesintisi çok az. Bizim görevimiz gerçeği net şekilde paylaşmak" ifadelerini kullandı.

"Bugün sabah belediyeye gelirken TGRT'de, haberde CHP'li belediyelerde su kesintileri yaşanıyormuş. Bunun için de fiyatları artmış diye haber yapılmış. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Benim gördüğüm kadarıyla Elazığ Belediyesi'nde su yok. Konya'da sıkıntı var. Bütün Türkiye'de, bütün belediyelerde su sıkıntı var. Amaç şu: CHP'li belediyeler şehri susuz bıraktı demek. Ve bunun gibi dezenformasyon politikalarını devam ediyor."

"KADI DEFTERDAR OLMUŞ, EŞEK MÜHÜRDAR"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Melih Gökçek'i isim vermeden eleştiren Yavaş, "Ne yazık ki bazı siyasiler bu meseleyi polemik konusu yapıyor. Ankara halkının karşısına çıkacak olmayanlar bu konuda konuşuyor. Kadı defterdar olmuş, eşek mühürdar olmuş" diye konuştu.

"O, televizyonlarda bağıra bağıra konuşan, ortalama 20 metreküp su kullanmaya devam ediyor" diyen Yavaş, "Hiç su tasarrufu yapmamış. Su tasarrufunu hep beraber yapacağız. Bu problem, bütün toplumun problemi hâline geldi. O bağıran, tweet atan siyasi, baktık evinde tam 37 ton kullanıyor aylık. Bir ton dahi tasarruf etmemiş. Muhtemelen bahçesini suluyor" ifadelerini kullandı.

"ANKARA SUSUZ BIRAKILDI DİYE BİR ŞEY YOK"

"ASKİ'nin Ankara için belirlediği rakam; günlük 1 milyon 240 bin metreküptür" bilgisini paylaşan Yavaş, "Günlük verilen suda, hiçbir zaman 1 milyon 240 binin altına düşmemiş. 'Ankara halkı susuz bırakıldı' diye bir şey yok. Elbette su kesintisi yapıldı ancak su kesintisi yapılan yerleri ezbere biliyoruz" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, şöyle devam etti:

"Keçiören'in, Yeni Mahalle'nin yüksek kesimlerinde, Mamak'ın yüksek kesimlerinde, Lalahan'da, Pursaklar'da zaman zaman su sıkıntısı yaşanıyordu. Ben oralarda sıkıntı yaşattığımız halktan özür diliyorum. Ancak Ankara'nın büyük bölümünde su sıkıntısı yok. Bakın günlük ihtiyacın kaçını vermişiz. Bu rakamları gördükten sonra, bunun tam bir karalama operasyonu olduğunu dikkatinize sunmak isterim."

Mansur Yavaş, şunları söyledi:

"Siyasilerin, bunun propagandasını yapanlara sorsunlar, 'Senin evinde suyun kesildi mi?' desinler. Sonra o ismi bize göndersinler, suyu ne kadar kullanıp kullanmadıkları, evlerinin suyunun kesilip kesilmediğini söyleyelim. Kesinti olan yerleri biliyoruz."

Yavaş, konuşmasını, "Ankara'da şu anda su problemi yok" diyerek bitirdi.

