Mansur Yavaş'tan beklenen açıklama geldi! "Gizleyecek, saklayacak bir şeyimiz yok"

ABB'nin 2021-2024 yılları arasında yaptığı konser harcamalarıyla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor. 5'i tutuklu 14 kişiye "nitelikli zimmet" suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede, nitelikli zimmet suçunun zincirleme şekilde işlendiği gerekçesiyle 8 kişi hakkında 31,5 yıla, 6 kişi hakkında ise 18 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Görevi kötüye kullanma” ve “denetim görevinin ihmali" suçlarından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat uzunoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni vermesini istemişti.

Yavaş'tan konuya ilişkin beklenen açıklama geldi.

"GİZLEYECEK, ÇEKİNECEK, SAKLAYACAK HİÇBİR ŞEYİMİZ YOK"

Mansur Yavaş konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma yürütmesi için İçişleri Bakanlığı’ndan izin almasına gerek yoktur. Çağırırlarsa, gönüllü olarak ifadeye vermeye hazırız çünkü bizim gizleyecek, çekinecek, saklayacak hiçbir şeyimiz yoktur Kolaylık sağlamak, sürecin uzamasına fırsat vermemek adına izin alınmasını bile gerek görmüyoruz. Hesabını veremeyeceğimiz tek bir işlemimiz yoktur"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturmasında 27 Eylül'e kadar bir adım atılmamıştı. 27 Eylül tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 14 kişi gözaltına alınmıştı.