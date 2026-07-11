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Mansur Yavaş'tan Çankaya Belediyesi operasyonu açıklaması: "Bunlar bu bilgiye nereden sahip"

Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon sonrasında ABB Başkanı Yavaş, belediye önünde açıklama yaptı. Yavaş, "Hüseyin Can Başkanla ilgili bir hafta önce televizyonda başladılar konuşmaya. Gözaltına alınacak dediler. Bunlar bu bilgiye nereden sahip." dedi.

Mansur Yavaş'tan Çankaya Belediyesi operasyonu açıklaması: "Bunlar bu bilgiye nereden sahip"
Recep Demircan

Çankaya Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de var. ABB Başkanı Yavaş, yaptığı açıklamada "Hüseyin Can Başkanla ilgili bir hafta önce televizyonda başladılar konuşmaya. Gözaltına alınacak dediler. Bunlar bu bilgiye nereden sahip." dedi.

Mansur Yavaş tan Çankaya Belediyesi operasyonu açıklaması: "Bunlar bu bilgiye nereden sahip" 1

MANSUR YAVAŞ: "TÜRKİYE'DE GARİP ŞEYLER OLUYOR"

Çankaya Belediyesi önünde konuşan Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı:

"Bugün maalesef istemediğimiz bir şekilde sabah operasyonu nedeniyle tepki göstermek için Hüseyin Başkanın yanında olduğumuzu göstermek için bugün buradayız. Dayanışmak için buradayız. Benim de söyleyeceklerim var. Türkiye'de garip şeyler oluyor.

"ARTIK MUHATABIMIZ EMNİYET VE SAVCILIK"

Tüzük kurultayının yapıldığı gün yaptığı konuşmada CHP'li Belediyeler başarı oranında yüzde 58'lik oranı yakaladı. Bu da en kısa sürede yapılacak iktidar değişikliğini öngörüyor. Anlıyoruz ki bizim artık muhatabımız emniyet ve savcılık demiştim. Bugün oradayız. Hakkımızda işi bozulan veya belediyeden istediğini alamayan bazıları işi olmayınca gidip bizi şikayet edebiliriz. Savcılık Bakanlığa yazı yazar. Müfettişler inceler. Soruşturma yürür. Artık bu usul kalktı.

"İTİRAF ADI ALTINDA BAŞKALARINI SUÇLUYORLAR"

Hemen zimmet, rüşvet gibi iddialarla başkanlarımız gözaltına alınıyor. Çağrılıp da gitmeyen duydunuz mu? Neden korkacağız ki. Korkacak hiçbir şeyimiz yok. Benim mal beyanım her yerde yazılı. Şeffaf şekilde kamuoyunda paylaşıyoruz. Kaçacak korkacak hiçbir şeyimiz yok. Bizim cezamızı Ankara halkı verir. Düşman hukuku yerine daha önce benim iş başına geldiğim 2019'dan beri verdiğim şikayet dilekçelerinde yargılanan eski dönem bürokratlar var. Hiçbirisi gözaltına alınmadı, tutuklanmadı yargılanması devam ediyor. Olması gereken de budur. Halbuki ne oluyor bu operasyon 39. Belediye başkanımıza yapılan operasyon. Haksız tutuklamalar sonucu bazı iftiracılar itiraf adı altında başkalarını suçluyorlar.

"BUNLAR BU BİLGİYE NEREDEN SAHİP"

Biz eşit hukuk istiyoruz. Hüseyin Can Başkanla ilgili bir hafta önce televizyonda başladılar konuşmaya. Gözaltına alınacak dediler. Bunlar bu bilgiye nereden sahip. "

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Çankaya Belediyesi
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