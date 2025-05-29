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Mansur Yavaş’tan Cem Küçük göndermesi: ‘Soruşturmaların gizliliğini ihlal edenler yargılanmalı!’

Ekrem İmamoğlu’na ziyareti geçen hata izin verilmeyen Mansur Yavaş, pazartesi günü iznin çıkmasını beklediklerini belirterek, “Kendisini ziyaret edeceğiz” dedi. Öte yandan Yavaş Cem Küçük’ün ‘İSPARK’a operasyon olabilir’ yorumuna göndermede bulunarak “Sürekli televizyonlarda dezenformasyon görüyoruz. Hazırlık soruşturması gizlidir, bunu ihlal eden herkes soruşturmalıdır” ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş’tan Cem Küçük göndermesi: ‘Soruşturmaların gizliliğini ihlal edenler yargılanmalı!’

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Belediyeler Birliği mayıs ayı olağan toplantısı öncesinde konuştu. Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasının TRT'den canlı yayınlanması talebini hatırlatan Yavaş, İBB'ye yönelik soruşturmaların detaylarının bazı isimlerce ekranlarda paylaşılıp kanıtlanmayan iddialar öne sürülmesine tepki gösterdi.

İmamoğlu’nu ziyareti geçen hata izin verilmeyen Mansur Yavaş, pazartesi günü iznin çıkmasını beklediklerini belirterek, “Kendisini ziyaret edeceğiz” dedi.

Mansur Yavaş, şunları kaydetti:

"Belediyeler denetlenmeli hiçbirimiz kaçmıyoruz ama adil bir şekilde denetlenmeliyiz. Tüm belediyeler denetlenmeli. Sadece muhalif belediyeler suçlu gösterilmek isteniyor. Bunun da sebebi, belediye başkanlarımızın son derece başarılı olması ve iktidarı değiştirecek konumda olması. Adil şekilde müfettişin gelip incelemesi lazım ama bakıyoruz, gelen müfettişler Sayıştay elemanları hep 2019 sonrasını istiyorlar. Yanlış bir şey hepsi denetlenmeli. Biz gerçekten kul hakkı yenmesini istemiyoruz, kamu malına el uzatan herkes cehennemliktir ama herkes. Bu konuda şeffaf olunması lazım. Aynı zamanda bakanlıklarla ilgili Sayıştay raporları açıklanması lazım. Biz, 2019 ve 2024’te bu ülkede soygun olmadan yönetilebileceğini ispat etme iddiasıyla geldik.

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İmamoğlu’nun çağrısı var TRT’den açıklansın canlı yayınlansın deniyor. Sürekli televizyonlarda dezenformasyon görüyoruz. Hazırlık soruşturması gizlidir, bunu ihlal eden herkes soruşturmalıdır. Bir diğeri devam eden bir yargılamada etkileyecek hiçbir beyan açıklanamaz ama iki gün önce gördük, televizyonda bir yorumcu “ispark’a operasyon yapılacak” diyor, ertesi gün bu yorumcunun savcılığa çağrılması lazım. Eğer doğruysa niye açıkladın, onlar tedbir alacaklar sen soruşturmaya engel oldun, böyle bir şey yoksa neden dezenformasyona sebep oldun diye sorgulanması lazım. Hiç kimse yargılanmaktan azade değil."

3Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu cem küçük
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