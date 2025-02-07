Mansur Yavaş'tan "İktidarı değiştirmek istiyorsanız" mesajı: 'Adaylık' sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti

ABB Başkanı Mansur Yavaş, yeni destek paketi açıkladığı bir basın toplantısı düzenledi. Yavaş, gazetecilerden gelen siyasi soruları kabul etmediği toplantıda "Adaylık konusunu bilerek tartıştırdıklarını düşünüyorum" dedi.
Önceliğin ekonomi olduğunu söyleyen Yavaş'ın dikkat çeken mesajları şöyle:
Türkiye'nin gerçek gündemi budur: Açlık ve yoksulluk.
CHP’deki adaylık tartışmasıyla ilgili soru yöneltildiğinde Yavaş “Cevap veriyorum: Sonuna kadar emeklilerimizin ve asgari ücretlilerimizin yanında olacağız” dedi.
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