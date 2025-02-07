Mansur Yavaş'tan "İktidarı değiştirmek istiyorsanız" mesajı: 'Adaylık' sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti

ABB Başkanı Mansur Yavaş, yeni destek paketi açıkladığı bir basın toplantısı düzenledi. Yavaş, gazetecilerden gelen siyasi soruları kabul etmediği toplantıda "Adaylık konusunu bilerek tartıştırdıklarını düşünüyorum" dedi.

"TÜRKİYE'NİN GERÇEK GÜNDEMİ BU"

Önceliğin ekonomi olduğunu söyleyen Yavaş'ın dikkat çeken mesajları şöyle:

Sizi bu yoksulluğa mahkum edenleri lütfen unutmayın. Üstelik bu destekleri iktidar bizi ‘silkelediği’ halde yapıyoruz.

"CUMHURBAŞKANI OLSANIZ NE YAZAR"

Çay simit alamayacak fakirlik meydanlardadır. Bunlar ortadan kalkmadığı müddetçe cumhurbaşkanı olsanız ne yazar! Hangi makam bunları telafi eder?

“ YARGI İKTİDARIN SOPASI GİBİ HAREKET EDİYOR”

Türkiye'nin gerçek gündemi budur: Açlık ve yoksulluk.

Son birkaç aydır yargının iktidarın sopası gibi hareket ettiğini görüyoruz. İktidar belki bunun konuşulmasını istiyor. 5 sene boyunca ‘aday kim olacak’ diye konuşuldu. Televizyonda ‘kim aday olsun’ diye konuşuyorlar. Adaylık konusunu bilerek tartıştırdıklarını düşünüyorum. Eğer iktidarı değiştirmek istiyorsanız ilk yapılacak şey yoksullara sahip çıkmaktır.”

ADAYLIK SORUSUNA ‘ASGARİ ÜCRETLİLER VE EMEKLİLER’ YANITI

CHP’deki adaylık tartışmasıyla ilgili soru yöneltildiğinde Yavaş “Cevap veriyorum: Sonuna kadar emeklilerimizin ve asgari ücretlilerimizin yanında olacağız” dedi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır