Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek sözleri: "Daha açıklayacağımız çok şey var"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Melih Gökçek hakkında da kritik ifadelerde bulunan Yavaş, "Yeni açıklayacağımız veriler var, takipsizlik kararları kalksın diye başvurduk" dedi.

Doğukan Akbayır

ABB Başkanı Yavaş, eski ABB Başkanı Melih Gökçek hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yavaş, kendisine yöneltilen "Gökçek'le ilgili yeni belgeler yayınlayacak mısınız?" sorusuna da yanıt verdi. İşte detaylar!

"TÜRK MİLLETİ CEVABI SANDIKTA VERECEKTİR"

Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Siyasi buluyorum her şeyden önce. Hukukun genel prensipleri var. Bunu ben sadece CHP’li belediyeler için değil tüm uygulamaların böyle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu iktidar döneminde yasa çıktı kimse gece yarısı sabaha karşı evinden alınmayacaktı davetiye çıkarılacak ve tebligatta hangi konudan çağrıldığı da yazacaktı ama bunların artık hiç birisi yok. Evlerin aranıp yaka paça götürülmesini son derece yanlış buluyorum. Bu insanların hepsi uzun yıllar kamu görevi yapan insanlar çağırdığınız zaman zaten ifadeye gelirler.

Burada enteresan olan şunlar. Ankara’da ailesinin tamamı yolsuzluklarla anılan Melih Gökçek gece vakti operasyonu tweetle bildiriyor. Şimdi operasyonu Ankara adliyesi mi yapıyor? Emniyet mi yapıyor? Gökçek ailesi mi yapıyor? Nereden haberi oluyor? Daha sonra açıklama yaptı ama operasyona dahil oldukları açıkça belli.

Güzel örnek olmaya devam edeceğiz. Bu ülkede yolsuzluk yapılmadan da ülkenin yönetileceğini göstereceğiz. Dolayısıyla biz 5 yıl çalıştık, güvendiler ve %60'ın üzerinde bir oy verdiler. Engellemelere devam ederlerse Türk milleti gereken cevabı sandıkta verecektir."

"AÇIKLAYACAĞIMIZ ÇOK ŞEY VAR"

Gökçek'le ilgili bir dizi belge yayınladınız. Bunun devamı gelecek mi?

Daha açıklayacağımız çok şey olacak. Sonun kadar bunlarla uğraşacağız. Takipsizlik kararlarının kaldırılması için başvurduk. Herkesin yargılandığı gibi yargılanacaklar."

Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Melih Gökçek Ankara ABB
